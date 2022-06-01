Netflix hesabını paylaşanlara yasak getirmeye başladı: Beklenen etki yaratılmadı

Son dönemde abone sayısında büyük azalma yaşayan ve hisseleri adeta çakılan Netflix'in "üyelik paylaşımına" yasak getirme planı bazı ülkelerde başladı.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde abone sayısında düşüş trendine giren ve hisselerinde ciddi değer kaybı meydana gelen Netflix bu krizi aşmak için üyelik paylaşımına yasak getirme kararı almıştı.

Bu planı bir an önce harekete geçirmek isteyen ABD merkezli şirket, belirli bölgelerde üyelik paylaşımına yasak getirmeye başladı.

Netflix, Kosta Rika, Şili ve Peru’da bu yasağı uygulamaya başladı. Fakat ABD medyasında yer alan haberlerde bu konuda kullanıcılar ve Netflix çalışanları arasında bir belirsizlik ve anlaşmazlık olduğu belirtildi.

Şifre ve üyelik paylaşımını bu ülkelerde yasaklayan Netflix’in her yeni kullanıcıyı aynı aboneliğe dahil etmek için o ülkenin para birimine göre 2 ile 3 dolar ödeme zorunluluğu getirdi. Aynı evde yaşamayan kullanıcıların aynı aboneliği kullanmasına yasak getiren Netflix’in kararı Peru’da tepki çekti.

YASAKTA BELİRSİZLİK VAR

Business Insider’da yer alan haberde Kosta Rika, Peru ve Şili’de “aynı evde yaşayanların” nasıl belirleneceğinin ise kamu kurumları nezdinde belirsiz olduğu belirtildi. Peru’da tüketici hakları kurumunun Netflix’in “aynı hanede yaşayanları” nasıl belirleyeceğini netleştirmediği belirtildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Netflix ise, “Milyonlarca üye aktif olarak ortak hesapları kullanıyor bu ülkelerde. Bu kişilere e-posta ulaştı” ifadesine yer verdi.

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