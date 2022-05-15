Netflix’te sular durulmuyor: “Çalışmak istemiyorsanız istifa edin”

Netflix'in yeni şirket kültürü yönergelerine göre, şirket çalışanları, onaylamadıkları içerik üzerinde çalışmak istememeleri durumunda istifa etmeye yönlendiriyor.

Sozcu.com.tr

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Netflix, 2017’den bu yana ilk kez şirket kültürü yönergelerini; çalışanları kişisel değerlerine aykırı içerikler üzerinde çalışmaları gerekebilecekleri konusunda uyaran bir “sanatsal ifade” bölümü ekleyerek güncelledi.

Şirketin paylaştığı notta şu açıklamalara yer veriliyor:

“Hizmetimizdeki her şeyi herkes sevmeyecek veya kabul etmeyecek. Netflix’in belirli sanatçıları veya sesleri sansürlemesi yerine, izleyicilerin kendileri için neyin uygun olduğuna karar vermelerine izin veriyoruz. Rolünüze bağlı olarak, zararlı olduğunu düşündüğünüz başlıklar üzerinde çalışmanız gerekebilir. İçerik çeşitliliğimizi desteklemekte zorlanıyorsanız, Netflix sizin için en iyi yer olmayabilir.”

Netflix’in çalışma kültüründe yaptığı bu değişiklik, platformun 10 yıldır ilk defa üye kaybetmesinden sonra geldi.

ÇALIŞMAK İÇİN DOĞRU ŞİRKET Mİ?

Şirket, on yıldan uzun bir süredir ilk abonelik düşüşünü artan rekabete, şifre paylaşımına, enflasyon ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali gibi faktörlere bağladı. Bununla birlikte, bir başka kesim ise Netflix’in düşen abone sayısını; Tesla CEO’su Elon Musk’ın “izlenemez” olarak adlandırdığı içeriğe bağladı.

Netflix çalışanları, Dave Chappelle’in tartışmalı stand-up özel bölümü “The Closer”ı protesto etmişti. Netflix’in eş CEO’su Ted Sarandos ise gösteriyi yayınlama kararını bir e-postada savundu.

Netflix’ten bir sözcünün Wall Street Journal’a verdiği demeçte yeni yönergenin, Netflix’in onlar için doğru şirket olup olmadığı konusunda daha bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmayı amaçladığını söyledi.

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