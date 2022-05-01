Ofise çağrılan Apple çalışanları endişeli: “Ofis ortamı beyaz ve erkek egemen”

Apple çalışanları, CEO Tim Cook'un, onları ofise geri çağırmasının, teknoloji firmasını "daha genç, daha beyaz ve daha erkek egemen" hale getireceği konusunda eleştirdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bir grup Apple çalışanı, büyük teknoloji devini, Covid-19 pandemisi esnasında başlayan evden çalışma modelinin azalması için yaptığı baskı nedeniyle ırkçılıkla suçladı ve yüz yüze bir modele geri dönmenin şirketi “daha genç, daha beyaz ve daha erkek egemen” yapacağını söyledi.



Daily Mail’in haberine göre, yeni kurulan Apple Together grubu altında örgütlenen çalışanlar, CEO Tim Cook’un çalışanlara 11 Nisan’dan itibaren haftada bir gün, 2 Mayıs’tan sonra haftada iki gün ve 23 Mayıs’tan sonra haftada üç gün ofisten çalışmaları gerektiğini söylemesinin ardından cuma günü açık mektupla şirkete dilekçe verdi.

Çalışanları ofise tekrar çağırma kararının, Cook’un personele yazdığı mektupta yazdığı gibi, “bireysel iletişim ihtiyacı” tarafından motive edilmediğini yazdılar. Bunun yerine şirketin geleceği, işçi özerkliği ve kontrolü kaybetme korkusu tarafından yönlendirildiği belirtildi.





KADIN ÇALIŞAN SAYISI ARTTI

Pandemi sırasında Apple bünyesindeki çeşitlilikte belirgin bir artış oldu, ancak bunun şirketin uzaktan çalışmaya geçişinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz belirsiz.

2014 yılında şirketin işgücünün yüzde 70’i erkek ve yüzde 30’u kadınlardan oluşuyordu, ancak bu yüzdeler değişti. Apple’ın 2022 Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Raporu’na göre, şimdi işgücünün yüzde 65,2’si erkek ve yüzde 34,8’i kadın.

Apple, bünyesindeki kadın çalışan sayısında yüzde 87’lik bir artış gördü.

Şirket, 2021’de her zamankinden daha fazla azınlığı işe aldı. Apple’daki yönetici pozisyonlarının yüzde 25’ine ve perakende pozisyonlarının yüzde 41’ine siyah ve İspanyol kişiler kabul edildi.

Apple Together grubu, işe alınan azınlıklar arasında ülke dışında çalışanlar olduğunu, ofise dönüş kararının bu kesimi kötü etkileyeceğini belirtiyor.

“KENDİMİZ KARAR VERMEK İSTİYORUZ”

Ayrıca şirketin çalışanları işe gereksiz yere gidip gelmeye zorlanacaklarından yakındılar ve şirketin ürünlerini dünyanın dört bir yanından uzaktan çalışmak için kullanan müşterilerle personel arasındaki ilişkiye yönelik oluşacak kopukluğu dile getirdiler.

Mektupta, “Eğer ofiste çalışırsak, uzaktan çalışmanın hangi sorunlarının ürünlerimizde çözülmesi gerektiğini nasıl anlayabiliriz?” ifadesi yer aldı.

Apple Together mektubunda, Apple’ın açık kat planlı yeni ofisleri yerine iş arkadaşlarıyla çevrimiçi olarak evden çalışmanın çok daha kolay olduğunu söyledi.

Mektupta “Herkesin evden çalışmaya zorlanmasını istemiyoruz. Ekiplerimiz ve doğrudan yöneticimizle birlikte, ofiste, evden çalışma veya hibrit bir yaklaşım olsun, her birimiz için en iyi çalışma düzeninin ne olduğuna kendimiz karar vermek istiyoruz” ifadesi yer aldı.

İlginizi Çekebilir Amerikalı şirket, uzaktan çalışanlarını bir araya getirmek için çiftlik kuruyor

İlginizi Çekebilir Bilimsel araştırma: Evden çalışmak doğaya fayda sağlıyor