Şaşkına çeviren olay: Bölge sakinleri sabah karşılarında zehirli köpüklerle karşılaştı

Çevre kirliliğinin her türü dolaylı ya da dolaysız olarak gündelik yaşamı etkilerken önceki gün yaşanan bir olay uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr

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Çarpık kentleşme, aşırı endüstrileşme ve kimyasalların daha sık kullanılmasıyla birlikte çevre felaketlerinin sayıları da artıyor…

Endişe yarattığı kadar şaşkına çeviren bir olay ise Kolombiya’nın Mosquera kentinde yaşandı… Bölge sakinleri bir sabah uyandıklarında evlerinin bahçelerinde, yollarda ve kapılarının önünde dev boyutlu bembeyaz köpüklerle karşılaştı.

Ne olduğunu anlayamayan ve başta şaşkınlık ve ilgi ile köpükleri inceleyen bölge sakinleri uzmanların olay yerine gelmesiyle durumun endişe verici olduğunu anladı.



Cudinamarca belediyesi, Mosquera kentinde görülen dev beyaz köpük kütleleri ile ilgili incelemelerin tamamlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada şehir içindeki Balsillas Nehri’ne atılan atıklar ve evde kullanılan deterjanların yoğunluğu nedeniyle böyle bir olay yaşandığı duyuruldu.

Endüstriyel bölgeye yakınlığıyla da bilinen şehirde halk kötü haberi aldıktan sonra beyaz köpüklerden uzak durmaya çalıştı. Fakat şiddetli rüzgar sebebiyle zehirli köpükler Los Puentes bölgesinde yoğunlaştı.