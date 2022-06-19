Sıcak havalar korkutmasın… İşte uzmanlardan serinletecek öneriler…

Uzmanlar, yaz sıcaklarından kurtulmak için işe yarayacak öneriler paylaştı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere merkezli Daily Mail’in haberine göre, kafeinden ve alkolden uzak durmaktan vantilatörün önüne buz dolu bir şişe koymaya kadar, sıcak hava dalgasına karşı tüyolar, nevresimleri dondurucuya koymanızı bile tavsiye ediyor.

İşte serin kalmanın en iyi ipuçları…

YATMADAN ÖNCE ILIK BİR BANYO YAPIN

Yükselen sıcaklıklar sırasında birçok kişi soğuk suyla duş almayı tercih ederken uzmanlar aslında geceleri serin kalmak için tam tersini tavsiye ediyor.

SleepSeeker’da uyku uzmanı olan Hayley Thistleton, “Serin kalmak için yapmanız gerekenin tam tersi gibi görünebilir. Ama sıcaklıktaki düşüş, vücudun enerjiyi korumasını ve ihtiyacı olan organlara yönlendirmesini sağlar” dedi.

BAHARATLI YEMEKLER YİYİN

Baharatlı yiyecekler, havayı yansıtarak iç vücut ısınızı yükseltir. Bu da terlemenize neden olur ve vücut ısınız nemi buharlaştırmak için kullanıldıktan sonra soğumaya başlarsınız.

Uyku Sitesi’nden Dave Gibson, sıcak hava dalgası sırasında yatmadan en az üç saat önce baharatlı yiyecekler yemenizi tavsiye ediyor.

NEVRESİMLERİNİZİ DONDURUCUYA KOYUN

Evelina London Çocuk Hastanesi’nde uyku tıbbı danışmanı olan Dr. Mike Farquhar, nevresimleri geceleri yatmadan önce birkaç dakika dondurucuya koymanın uyku esnasında serin kalmanıza yardımcı olacağını söyledi.

Ancak kirli çarşafların yiyecekleri kirletmesini önlemek için yatak takımlarını önce plastik torbalara koyduğunuzdan emin olmalısınız.

VANTİLATÖRÜN ÖNÜNE BUZ KOYUN

İngilizlerin çoğu, evinde kliması olmadığı için, elektrikli vantilatörlerinin önüne buz koymaya yöneliyor.



Good Housekeeping Institute’ten bir uzman, “Hava buzun üzerinden geçerken soğuyacak ve odanın etrafında canlandırıcı bir soğuk hava sirkülasyonu yapacak” diyor.

Ancak, eridiğinde vantilatöre su girmesini önlemek için buzun şişede olduğundan emin olmalısınız.

KAFEİN VE ALKOLDEN KAÇININ

Çay ve kahve gibi kafeinli içecekler, sıcak hava dalgası sırasında karşılaşılan en büyük risk faktörlerinden biri olan dehidrasyona neden olabilir.

Norfolk County Council Halk Sağlığı Direktörü Dr. Louise Smith, insanlara mümkün olduğunca alkol ve kafein içmekten kaçınmalarını söyleyerek “serin kalmak, bol su içmek ve aşırı alkol veya kafeinden kaçınmak hayati önem taşıyor” dedi.

BOL GİYSİLER GİYİN

Keten gömlekler ve yazlık elbiseler yakıcı güneşi yenmek için idealdir. Dar giysiler, vücudunuzla dış dünya arasında yalıtkan bir hava tabakası oluşturarak sıcak hissetmenize neden olabilir.

Dr. Hilary Jones, özellikle yaşlıların, bayılma ve düşme riskini göz önünde bulundurarak bol giysiler giymeleri gerektiği konusunda uyardı.

ŞARJ CİHAZLARININ FİŞİNİ ÇEKİN

Şarj cihazları, tam pil seviyesine ulaştıklarında cihazların aşırı ısınmasına neden olarak odalarda başka bir ısı kaynağına neden olabilir.

Uzmanlar, cihazların çok yüksek sıcaklıklara ulaşmasını önleyerek, yüzde 100’e ulaşır ulaşmaz fişten çekilmesini tavsiye ediyor.

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