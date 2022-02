Sony, video oyunu üreticisi Bungie’yi 3.6 milyar dolara satın alıyor

Japon teknoloji devi Sony video oyun geliştiricisi Bungie'yi 3,6 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağını duyurdu. Amerika merkezli geliştirici firmanın en bilinen oyunları arasında Destiny ve Halo var.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Japonya merkezli dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Sony, video oyunu endüstrisinde hamlelerine devam ediyor. Firma en son, video oyunu yapımcısı Bungie’yi 3.6 milyar dolara satın aldı.

Washington merkezli Bungie, Microsoft’un Xbox sistemi için şimdiye kadarki en popüler oyunlardan biri olan Destiny ve Halo’nun da geliştiricisi olarak biliniyor.

Ocak ayı başlarına Microsoft da video oyun devi Activision Blizzard’ı 68 milyar dolarlık bir anlaşmayla alacağını duyurmuştu. Bu, oyun endüstrisinde gerçekleşen şimdiye kadarki en büyük anlaşmaydı.

Satış, Microsoft’un Call of Duty, Diablo ve World of Warcraft’ın yapımcısı Activision Blizzard’ı 69 milyar dolara ve Take Two Interactive’in FarmVille yaratıcısı Zynga’yı 12,7 milyar dolara satın almasının hemen ardından geldi.

900’DEN FAZLA ÇALIŞANI VAR

Sony Interactive Entertainment başkanı ve CEO’su Jim Ryan bu satın almanın, şirketin PlayStation’ı daha fazla kullanıcıya yayma stratejisi için önemli bir adım olduğunu söyledi. Bungie’nin 900’den fazla çalışanı olduğu açıklandı.

Sony’nin CEO’su Kenichiro Yoshida ise “Bungie, dünyanın en sevilen video oyunu serilerinden bazılarını yarattı ve dünya çapında milyonlarca insanı bir araya getiriyor.” ifadelerinde bulundu.

Bungie, oyunlarını tüm platformlar için geliştirmeye devam edeceğinin sinyallerini verirken, yaptığı açıklamada, “Oyunlarımızı bağımsız olarak yayınlamaya ve yaratıcı bir şekilde geliştirmeye devam edeceğiz” dedi. “Birleşik bir Bungie topluluğunu yönetmeye devam edeceğiz. Oyunlarımız, topluluğumuzun olduğu yerde, oynamayı seçtikleri her yerde olmaya devam edecek.” ifadeleri kullanıldı.

İlginizi Çekebilir Tüm dünyayı kasıp kavuran Wordle oyununu New York Times satın aldı