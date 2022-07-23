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Starlink uyduları İstanbul’dan görüntülendi

Elon Musk'un sahibi olduğu Amerikan uydu şirketi SpaceX'in uzaydan internet sunan Starlink projesi için dün fırlatılan uydular, bugün akşam saatlerinde İstanbul'dan görüntülendi.

Yayınlanma: 23:08 - 23 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Elon Musk’a ait Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi İstanbul semalarında görüntülendi.

Sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Starlink uydu haritasında, Starlink uydularının İstanbul üzerinden geçişi canlı olarak aktarıldı.


Elon Musk ayrıca geçtiğimiz Mart ve Haziran ayında, Ukrayna’ya destek amaçlı Starlink uydusu göndermişti.

Starlink, dünya çapında altyapıdan yoksun olabilecek uzak bölgelere yüksek hızlı geniş bant internet erişimi sağlamak için tasarlanan internet hizmeti olarak biliniyor.

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