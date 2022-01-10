Tropikal bitkiye Leonardo DiCaprio’nun adı verildi
Oscar, BAFTA ve Altın Küre Ödüllü Leonardo DiCaprio'nun adı yeni keşfedilen tropikal bir ağaca verildi.
Son dönemde çevreci açıklamalarıyla gündem olan ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio’nun adı Kamerun’da keşfedilen tropikal bir ağaca verildi.
Londra’daki Royal Botanic Kew Gardens ile Kamerun Ulusal Herbaryumu’nda görevli bilim insnaları Ebo Ormanlığı’nda bulunan ağaca uvariopsis dicaprio ismini verdi. Basın toplantısında duyuru yapılırken, DiCaprio’nun 2020 yılının Ağustos ayında Twitter üzerinden “#EboOrmanınıKoruyalım” hashtagiyle kampanya başlattığı belirtildi. Kamerun hükümetinin bu tweet üzerine harekete geçtiği ve ormanı koruma altına aldığı kaydedildi.