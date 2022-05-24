Tüm birikimini Terra’ya yatıran Ukraynalı beklenmedik zarara uğradı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine, yaklaşık 168 bin TL'lik (10500 Dolar) hayat birikimini kripto para Terra'ya dönüştüren Ukraynalı vatandaş büyük kripto çöküşünden sonra parasının çoğunu kaybettiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Ukraynalı Yuri Popovich, doğup büyüdüğü toprakların işgal edilmesi sebebiyle hayat tasarrufu olarak biriktirdiği 168 bin TL’lik bir miktarı, ülkedeki para biriminin olası çöküşünden veya savaşla ilgili diğer risklerden korumak istedi.



Bunun üzerine tüm parasını Terra isimli kripto paraya yatıran Popovich, hiç beklemediği bir zarara uğradı. 12 Mayıs’ta kripto para dünyasında yaşanan deprem Terra ve Luna isimli coin’leri de etkiledi.

Business Insider’ın haberine göre, Popovich’in birikimlerini Terra’ya çevirmesinden birkaç hafta sonra kripto para serbest düşüşe geçti. Mayıs ayı başlarında, Terra’nın yoğun satışı, değerini düşürmeye zorladı. Salı günü, bir Terra coin yaklaşık 0,0017 $ değerindeydi.

KOORDİNELİ BİR SALDIRI MI?

Uzmanlar hala Terra’nın ilk çözülmesine neyin sebep olduğunu araştırıyor, ancak bazıları bunun kripto paraya koordineli bir saldırı olduğunu söylüyor.

Büyük düşüşün ardından Popovich’in Terra coin’lerinin değeri artık 8 bin TL’den (500 Dolar) az.

Kaybedilen miktarı “devasa” olarak nitelendiren Popovich, uyumayı bıraktığını ve neredeyse 9 kilo verdiğini söyledi. The Guardian’a “Sık sık baş ağrılarım ve endişelerim var. Eşim hala bu kaybı bilmiyor. Ona nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum” dedi.

Terra’nın çöküşü, küresel kripto para birimi piyasa değerinin 500 milyar dolar azalmasına neden oldu.

Popovich, son haftalarda kripto para birimleri tarafından zarar uğrayan binlerce profesyonel olmayan yatırımcı arasında yer alıyor. Terra’nın serbest düşüşü, artan faiz oranlarından ve sıkılaşan finansal koşullardan sarsılan geniş kripto para piyasasındaki korkuları da şiddetlendirdi.

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