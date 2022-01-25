Uçan araba, uçuşa elverişlilik sertifikasını aldı

Hibrit uçan otomobil AirCar'a, Slovak Ulaştırma Otoritesi tarafından uçuşa elverişlilik sertifikası verildi.

Sozcu.com.tr

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Hibrit otomobil uçağı AirCar, bir BMW motoruyla donatılmış ve normal benzin pompası yakıtıyla çalışıyor. Arabadan da bir uçağa dönüşmesi iki dakika 15 saniye sürüyor.

Şirket, sertifikanın 70 saatlik uçuş testini ve 200’den fazla kalkış ve inişi takip ettiğini söyledi. Uçan arabanın yaratıcısı Prof Stefan Klein, “AirCar sertifikası, çok verimli uçan arabaların seri üretiminin kapısını açıyor. Bu, orta mesafeli seyahatleri sonsuza dek değiştirme yeteneğimizin resmi ve nihai teyidi.”

Haziran ayında uçan araç, Slovakya’nın Nitra ve Bratislava kentindeki uluslararası havaalanları arasında 35 dakikalık bir uçuşu tamamladı. Şirket BBC News’e yakın gelecekte Paris’ten Londra’ya uçmayı planladığını söyledi.

AirCar, inişten sonra yalnızca bir düğmeye basılarak 3 dakikadan kısa bir sürede spor arabaya dönüşüyor.

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