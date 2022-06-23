UNESCO’dan İstanbul için tsunami uyarısı

UNESCO, İstanbul, Marsilya ve İskenderiye'de gelecek 30 yıl içinde tsunami yaşanma olasılığının “neredeyse yüzde 100” olduğunu kaydetti.

Sozcu.com.tr

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Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), İstanbul, Marsilya ve İskenderiye ile ilgili tsunami uyarısında bulundu. Örgüt, gelecek 30 yıl içinde bu üç kentte bir metreyi aşan tsunami yaşanma olasılığının “neredeyse yüzde 100” olduğunu kaydetti.

Akdeniz'de ve yakın bölgelerde deniz seviyelerinin yükseldiğine dikkat çeken UNESCO, okyanus kıyısındaki ülkelerde tsunami riskine karşı önlemler alındığını ancak diğer bölgelerde de benzer hazırlıklar yapılması gerektiğini ifade etti.

‘AKDENİZ KIYILARI DA RİSKLİ’

UNESCO'nun tsunami uyarısında bulunduğu kentler arasında İstanbul'un yanı sıra Fransa'nın Cannes kenti ile İspanya'nın Atlas Okyanusu kıyısındaki Chipiona kasabası da bulunuyor.

UNESCO bir süre önce dünya genelinde bir “tsunamiye hazırlık” programı başlatmıştı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da gelecek hafta UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay tarafından açılanacak tsunami eğitim programı dahilinde halihazırda Karayipler, Pasifik ve Hint Okyanusu bölgelerindeki 21 ülkede 40 topluluğun pilot uygulama olarak eğitildiği kaydedildi.

UNESCO, tsunamilerin yüzde 78’inin deprem gibi sismik hareketlerden, yüzde 10’unun volkanik olaylardan ve heyelanlardan, yüzde 2’sinin ise meteorolojik olaylardan kaynaklandığını vurguladı.