Uzmanlar açıkladı: Balina köpekbalıklarının sayısındaki düşüş endişe verici

Bilim insanları, 20 metreye kadar büyüyerek devasa bir köpek balığı türü olarak bilinen balina köpek balıklarının popülasyonlarının azaldığına dikkat çekti. Sebebi ise yük gemileri olabilir...

Sozcu.com.tr

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“Küresel Köpek Balığı Hareketi Projesi” kapsamında Southampton Üniversitesi ve Deniz Biyolojisi Derneği (MBA)’nin ortak yürüttüğü çalışmada balina köpek balıklarının sayısının son 75 yılda yüzde 50’den fazla düştüğü saptandı.

Telegraph’ın haberine göre, bilim insanları, büyük gemilerle ölümcül çarpışmaların balina köpek balığı popülasyonlarındaki endişe verici düşüşe sebep olabileceğini söylüyorlar.

PNAS dergisinde yayınlanan araştırma sonucunda uzmanlar, köpek balıklarının tercih edilen yaşam alanlarının çoğunun gemilerin ana nakliye şeritleriyle örtüştüğünü buldu.

ÖLÜMCÜL BİR ÇARPIŞMA SÖZ KONUSU

Ana nakliye şeritlerinde yer alan etiketli 61 balina köpek balığının analizine göre, cihazların yüzde 85,5’inde teknik bir sorun bulunmadı, bunun üzerine araştırmacılar da popülasyon azalmasının sebebinin, canlılarla gemilerin arasındaki ölümcül bir çarpışmadan ötürü meydana geldiği sonucuna vardı.



Deniz Biyolojisi Derneği (MBA) ve Southampton Üniversitesi’nde kıdemli araştırma görevlisi olan Prof. David Sims, “İnanılmaz bir şekilde, derinliği ve konumu kaydeden bazı etiketler, balina köpek balıklarının nakliye şeritlerine doğru ilerlediğini ve ardından ölümcül bir gemi çarpışmasıyla yüzlerce metre aşağıda deniz tabanına battığını gösterdi” dedi.



Yine araştırmada yer alan Southampton Üniversitesi’nden Freya Womersley de, “Balina köpek balıkları, okyanuslarımızda çok önemli bir tür. Toplu olarak, çok geç olmadan, bu nesli tükenmekte olan türleri ticari gemicilikten korumak için stratejiler geliştirmeye zaman ve enerji ayırmamız gerekiyor” dedi.

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