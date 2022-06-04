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Yunan adasında yüzde 100 elektrikli araca geçiş başladı

Geçen yılın sonlarında duyurulan Smart Astypalea projesi, Yunan Adası Astypalea’da hayata geçirildi.

Sozcu.com.tr
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Yunan adasında yüzde 100 elektrikli araca geçiş başladı

Hem çevre hem de gürültü kirliliğini azaltmak için harekete geçen Yunanistan, e-araçlara geçme projesini başlattı.

Geçen günlerde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in de ziyaret ettiği ada, sürdürülebilir kalkınma modelinin uygulandığı bir konsept ada oldu.

Proje, Astypalea’daki mevcut 1.500 geleneksel yakıtlı aracı e-araçlarla değiştirmeyi, yenilikçi isteğe bağlı mobilite hizmetlerini tanıtmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

İlk elektrikli araçlar adaya Haziran ayı başlarında ulaştı ve bu aynı zamanda projenin polis, sahil güvenlik ve yerel havaalanında kullanılmak üzere resmi açılışına da damgasını vurdu.

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