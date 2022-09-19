Alican Özcan İletişim Bilgileri

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Kadıköy hapishanesi!

Alanyaspor’un kendi yarı sahasından pas yaparak çıkmaya çalışması ve Fenerbahçe’nin ön alan presi iki takımın bu maçtaki parolasıydı. Alanyaspor baskıdan kurtulduktan sonra, orta sahaya kadar çıkan Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan toplarla birkaç şans buldu.

Üçlüden dörtlüye dönen Fenerbahçe savunması ofsayt çizgisini doğru kurgulama konusunda bazen sıkıntı yaşasa da, çoğunlukla ön alan presinde rakibini bozduğu için rakibine üstünlük sağlamayı bildi. Fenerbahçe alan daraltmayı o kadar başarılı yaptı ki, Alanyaspor için ‘Kadıköy hapishanesi’ne dönen sahada Jesus’un öğrencileri ne istiyorsa o oldu.

Erken gelen goller ve dakikalar ilerledikçe Fenerbahçe’nin Alanyaspor’u sindiren baskısı, oyunun kontrolünü tamamen Fenerbahçe’ye geçirdi. Crespo ve Arao’nun kusursuz presi, hatta zaman zaman Gustavo Henrique’nin bile rakip sahanın ortalarına kadar gelip kurduğu baskı, Alanyasporlu oyuncuların pas verirken ayaklarının titremesine neden oldu.

Böyle rotasyonlu bir kadronun her maç performansını yukarıya taşıması Jorge Jesus’un başarısı. Bu kadar kalabalık kadroyu, hem oynatmak istediği oyuna hem de felsefesine adapte etmeyi başarıp sonuç almak, ancak Jesus gibi bir hocanın altından kalkabileceği bir durum. Benzer bir şeyi Vitor Pereira da yapmak istemişti. Ama saha içi ve dışı iletişimi iyi kuramayınca işler sarpa sardı.

Fenerbahçe takım halinde iyi bir görüntü verdi ve Alanyaspor’u baştan sonra adeta sürklase etti. Ama atılan 5 golün birini kaydeden ve iki tanesine de rakip sahada kaptığı toplarla imzasını atan Miguel Crespo, tartışmasız maçın adamıydı. Bazen savunma önünde gereksiz top kayıpları yapsa da, oyunun olduğu her yerde onu görmek mümkündü.