Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2010 KPSS raporunu kim/ler buharlaştırdı?

DEVLET DENETLEME KURULU ESKİ BAŞKANI KONUŞMALI

Tarih: 21 Ağustos 2019

Yer: Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi

Tanık olarak dinlenen kişi ÖSYM eski Başkanı Ali Demir. Dün yazdım bugün de tutanakları ayrıntılı bir şekilde sizinle paylaşıyorum. Çünkü…

12 yıl önce…

Bugün olduğu gibi o günlerde de KPSS'yi konuşuyorduk. KPSS'nin Eğitim Bilimleri bölümünde 350 aday, 120 soruda 120 net yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu da iddialarla ilgili soruşturma başlatmıştı. DDK ve YÖK de bir rapor hazırlamıştı ancak o rapor gün yüzüne çıkmadı. İki raporun da “buharlaştığını” Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmasında ceza alan ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'den öğrendik. Demir, 91sayfalık tutanakta şu tanıklığı yaptı:

İki raporu da okudum

TUTANAK 1

Başkan: Şimdi bir dönem ÖSYM'de Grup Başkanlığı yaptığın doğru mudur?

Tanık : 2010 Eylül 2015 Nisan başına kadar ÖSYM Başkanlığı yaptım.

Başkan: 2010 yılında göreve başladığınız süreçte ve 2010 KPSS soruşturma başlatılmış doğru mudur?

Tanık: Temmuz 2010'da yapılmış bir KPSS sınavı iptal edildi. ÖSYM Başkanı istifa etti. YÖK Denetleme Kurulu inceleme yapıyordu. Cumhuriyet Savcılığı inceleme yapıyordu. Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu inceleme yapıyordu. Eylül 2010'da göreve davet edildik. Bütün neredeyse bütün çalışma boyunca savcılığın talepleri oldu. Onlara cevap verdik, dolayısıyla soruşturma devam ediyordu.

Başkan: Evet. Göreve başlama sürecinde peki bu sınavdaki usulsüzlüğe dair size bir bilgi verildi mi işte neden kaynaklı olduğuna dair?

Tanık: Resmi olarak hayır. Sadece Devlet Denetleme Kurulu başkanı gayri resmi olarak yazdığı raporu iletti. Benzer şekilde YÖK Başkanlığı Denetleme kurulu tarafından yazmış olduğu raporu bana bir geceliğine okumam için izin verdi.

Başkan: Yani Devlet Denetleme Kurulu raporunu okudun sen doğru mu?

Tanık: Doğrudur.

TUTANAK 2

3227 KİŞİNİN ANALİZİ YAPILMIŞ

Cumhuriyet Savcısı: Devlet Denetleme Kurumu'nun raporu var demişsiniz bana sadece okutuldu diyorsunuz ne yazıyor orada?

Tanık Ali DEMİR: Benim oradan hatırladığım bu 3227 kişinin analizi, o 3227 kişinin analizinde net bir şekilde 3'te bir kadar ismin bugün FETÖ diye tanımladığımız grubun dershanelerinin öğretmenleri olduğu, diğer 3/1'in askeri lojman adreslerinin olduğu, diğer 3/1'in ise doğu ve güneydoğu adreslerinin olduğu doğrultusundaydı. Ben bu bilgi doğrultusunda bugün FETÖ dediğimiz bu gruba çok ciddi tavır koydum çok ciddi mesafe koydum.

Cumhuriyet Savcısı: 2010 Kaçtı?

Tanık Ali Demir: 2010 Eylül.

TUTANAK 3

ÖNCE 2010 KPSS ÇÖZÜLMELİ

Tanık Ali DEMİR: Ya soru hırsızlığı deyince hepsini maalesef gerek kamuoyu gerek ilgili makamlar bir torbaya koyuyorlar. Bu ciddi bir yanlış aslında önce 2010 KPSS'nin çözümlenmesi lazım. Yani Türkiye'nin ferahı için 2010 KPSS'nin gerçekten çözümlenmesi lazım. Ben orada sanık olarak varım. 2015 Nisan'ından bugüne kadar benim ifademle 1 milimetre gelişme kaydedilmedi. Böyle bir adalet olamaz, önce 2010 KPSS çözümlenmesi lazım ardından diğer çözümlenecekse adım adım çözümlenmesi lazım hepsini bir torbaya koyarak herşeyi birbirine katarak sorunları çözmemiz mümkün değil.

Bu sorular hâlâ yanıtsız

Şimdi geliyoruz sorulara:

1. 2008- 2014 arasında Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Cemal Boyalı buharlaşan 2010 KPSS raporu konusunda ne diyor?

2. 2007-2011 arasında YÖK Başkanlığı görevini yürüten Prof. Yusuf Ziya Özcan, YÖK Denetleme Kurulu'nun raporundan haberdar mıydı? Rapor ne oldu?

3. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakanı Tayyip Erdoğan o raporlar konusunda ne yaptı?

SONUÇ: Bugün yaşanan KPSS skandalının temeli 2010'da atıldı. Ali Demir'in dediği gibi: “Ya soru hırsızlığı deyince hepsini maalesef gerek kamuoyu gerek ilgili makamlar bir torbaya koyuyorlar. Bu ciddi bir yanlış aslında önce 2010 KPSS'nin çözümlenmesi lazım. Yani Türkiye'nin ferahı için 2010 KPSS'nin gerçekten çözümlenmesi lazım.” Ucu nereye giderse gitsin, çünkü hepiniz oradaydınız!