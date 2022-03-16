Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Bakan Nebati’nin kahvaltı masası

SİNPAŞ'IN EVİNDE BİR CUMA SABAHI İŞ İNSANLARIYLA BULUŞMA



2 Aralık 2021… Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevden alındı yerine Nureddin Nebati getirildi. Nebati, yeni ekonomik model üzerine zaman zaman gazetecilerle “yazılmamak kaydıyla” konuştu, zaman zaman “Heteredoks model bizimki” dedi…

İş dünyasıyla görüştü, ekranlarda yeni sistemi anlattı.

Akıllarda kalan cümlesini de 22 Aralık 2021'de TRT yayınında kurdu. Programda gündeme getirilen en önemli maddelerden biri, döviz kurlarında tarihi bir düşüşe neden olan, kur korumalı TL vadeli mevduat hesabının hayata geçirilmesi oldu. Konu kapsamında bütün hazırlıkların bittiğini, bankaların hızlı bir şekilde sistemi kurduklarını ve taleplerin alınmaya başladığını söyleyen Nureddin Nebati'ye, taleplerin ne kadar miktara ulaştığı soruldu. Rakam veremeyeceğini söyleyen Nebati, “Rakamlar çok çok iyi Gülçin Hanım. Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz gözlerimde?” dedi. Gülçin Can'ın, “Orada o sevinci görüyorum ama rakamları da duymayı isterim, şimdi ekonomi işi rakam işi” sözlerine Maliye Bakanı Nebati şu ifadelerle cevap verdi:

“Ekonomi rakam işi, ekonomi temenni işi, ekonomi güven işi, ekonomi istikrar işi, ekonomi beklenti işi, ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor.”

Bu arada ekonomi koridorlarından sıcak bir bilgiye ulaştım…

TÜSiAD'la da kahvaltı etmiş

Bakan Nureddin Nebati geçen geçen cuma sabahı SİNPAŞ GYO'nun Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik'in evinde iş dünyasının önemli isimleriyle kahvaltıda buluştu. 10 iş insanı içinde Ramsey'in sahibi Remzi Gür, BİM'in sahibi ve CEO'su Latif Topbaş, Murat Ülker, Cavit Çağlar, Tosyalı Holding'in Başkanı Fuat Tosyalı'nın olduğunu öğrendim.

Peki kahvaltıyı kim organize etti?

Bakan Nebati'nin güvendiği bir arkadaşının her cuma iş dünyasıyla kahvaltı organizasyonu yaptığı söylendi. Bu toplantıdan önce de yine bir cuma sabahı TÜSAİD'la kahvaltı yapılmış.

Peki kahvaltıda ne konuşuldu?

Bakan Nebati'nin iş dünyasının önemli isimlerine “Sizin anlatmak istediklerinizi dinlemek istiyorum” dediği, masanın önemli bir bölümünün de dertlerini anlattığı belirtildi. Hatta, zincir marketler konusunda iktidarın sert açıklamalarının eleştirildiği de ifade edildi.

Ayçiçek yağı konusunda masanın “dezenformasyon yapıldı” noktasında hemfikir olduğu, Bakan Nebati'nin de eleştiriler konusunda notlar aldığı kulise yansıyanlardan. Aktüel konuların da masaya yatırıldığı ve kahvaltı sonrasında Bakan Nebati'nin “2023'te de kazanacağız” vurgusu yaptığı da o günün öne çıkanlarından!

Bu kahvaltılar neden önemli? Çünkü…

“Gönül alma” toplantıları mı?

Tarih 24 Eylül 2021…

ABD temaslarının ardından New York'taki Türkevi'nde gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “fahiş fiyat” hakkında, “Bu konuda kısmen özellikle bu zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz” dedi. Erdoğan, sorunun zincir marketlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorusu üzerine de şu yanıtı vermişti: “… Ağırlıklı olarak iş orada toplanıyor.

Bütün üreticiden tüketiciye olan yerde zincir marketlerin buradaki yoğun ürünleri toparlaması… Bu da beş tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır.”

Bir ay sonra…

29 Ekim 2021'de, Rekabet Kurumu tarafından salgın sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonrasında BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmesine karar verildi.

SONUÇ: Acaba Bakan Nebati'nin kahvaltılı buluşmaları “gönül alma” toplantıları mı?