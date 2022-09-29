Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Devlet tecrübesi olan kazanacak aday(lar)

İki bilgi…

CHP'deki genel değerlendirme: “Bu saatten sonra Bay Kemal adaylıktan vazgeçmez. Vazgeçerse partisinden de vazgeçmiş olur.”

İYİ Parti'deki genel değerlendirme: “Sahada gördüğümüz, AKP-MHP ittifakından kopan ama kararsız olanların hatta Cumhur İttifakı'na destek verenlerin bile desteği Mansur Yavaş'a.”

20 gün önce 8 Eylül'de bu köşede okudunuz: “CHP'li etkili bir kurmaya göre süreç çoklu adaya doğru gidiyor.” O gün bir kronoloji yapmış ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına, İYİ Parti'nin neden ve nasıl karşı çıktığını yazmıştım. Yazımdan bir gün sonra 9 Eylül'de, İYİ Parti'nin önemli bir isminden gelen telefonla netleşmeye başlamıştım! Çünkü… Telefondaki ses bana yaklaşık 13 dakika boyunca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a olan ilgiyi anlatmıştı.

Önceki akşam, Habertürk'te İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarıyla daha da netleştim: Masanın ikinci büyük partisi Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı!

Akşener'in şu cümlesinin altını çizelim: “Masa noter değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı tarifi vardı. Ben ona hep katıldım. Benim söylediğim bir şey daha var; kazanacak bir aday. Aklı başında, devlet deneyimi olan, bugünkü tuhaflıklara müsaade etmeyecek.”

Meral Akşener, son bir ayda kaç kez “kazanacak adayla yola çıkmak gerekli” cümlesini kurdu?

Kaç kez “kazanacak aday” dedi?



6 Eylül… Yeniçağ TV'ye konuşan Akşener bir kez daha altını çizdi: “Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu masadan çıkacak adayın vasıflarına dair ilan ettiği vasıflar var, ben onların her fırsatta ‘doğru olduğunu' söyledim. Benim eklediğim şey, kazanacak bir adayla yola çıkmamız gerekli. Hala burada duruyoruz.”

13 Eylül… Fox TV'ye katılan Akşener'e, “Kriterlerinize göre Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır?” sorusu yöneltildi. “Bu şimdi çok iyi bir soru olmadı” deyip güldü. Sonrasında konuşmasını sürdüren Akşener, “Kemal Bey ile ise Kemal Beyle, başka birisiyleyse başka biriyle olmak durumunda. Ama bu seçimi tehlikeye atamayız. 2018'deki heyecanı ve telaşı yapmamamız gerekiyor. Akıllı, mantıklı, sağduyulu ve sakin olmamız lazım” diye konuştu.

27 Eylül… Habertürk TV'ye konuşan Akşener, “Benim söylediğim bir şey daha var; kazanacak bir aday. Aklı başında, devlet deneyimi olan, bugünkü tuhaflıklara müsaade etmeyecek” dedi.

Ancak… Akşener'in kurduğu şu cümleler de önemli: “(Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş) Aday olmalarıyla ilgili de bir problemim yok. 1 yıl evvel önce bu iki arkadaşımızın ismi önde gidiyordu. İki arkadaşımızın seçmeninin taraftar haline dönmesi yarına yönelik problem yaratır dedim. İster Mansur Bey, ister Ekrem Bey aday gösterilecekse biz varız, itirazımız yok dedim. Aday olurlar, olmazlar, aslolan kazanmaktır.”

SONUÇ: Peki kim kim bu, aklı başında, devlet deneyimi olan kazanacak aday? Ekrem İmamoğlu mu? Mansur Yavaş mı? İki isim de belediye başkanlığı dışında devlette görev almadı. Peki kim? Süreç çoklu adaya giderse devlet tecrübesi olan isimlerden aklıma gelen isim Meral Akşener. Ya da Kılıçdaroğlu değilse devlet tecrübesi olan dışarıdan bir aday mı? Kim acaba? CHP liderinin İzmir açıklamaları, İYİ Parti liderinin Habertürk yayınında sonra, güç savaşının medya aracılığıyla devam ettiği görüldü. Masada konuşulmazsa bunların yaşanacağı da çok açıktı. Yani masaya balans ayarları devam edecekti ve etti!

BİR NOT DAHA: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekim ayı içinde yapacağı planlanan ABD ziyaretinin ertelenebileceğine dair işaretler var. Yakında anlarız.