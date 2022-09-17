Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Diktatör

Hatırlayın…

1984 yılında ABD, İran'ı terörü finanse eden ülkeler listesine aldı ancak sonra ne oldu? 1985 yılında İran, Irak'la savaş halindeyken ABD'den gizli silah satın alma talebinde bulundu. ABD Başkanı Ronald Reagan'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert McFarlane, İran'a silah satışına karşı uygulanan ambargoya rağmen başkanın onayını istedi. Başkanın desteğiyle plan ilerledi. Satışlar keşfedildiği zaman, İran'a bin 500'den fazla füze sevk edildi.

Kasım 1996… Lübnan gazetesi El Shiraa, gizli faaliyetler hakkında belgeler yayımladı. İran'la yapılan ticaretin karşılığında gelen paranın Nikaragua'da Kontralara gönderildiği tespit edildi. Reagan önce bunu reddeti sonra…

Tarih 13 Kasım 1986…

Saatler 20.01'i gösterirken ABD Başkanı Ronald Reagan, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'ten konuştu ve bu konuşma radyo-televizyonlarda canlı yayınlandı. Reagan, ticareti doğruladı ve ABD, İran'a ambargo uygulanırken ambargoyu deldiklerini itiraf etti. Dönemin Başsavcısı Edwin Meese, İranlıların ödediği bildirilen 30 milyon doların yalnızca 12 milyon dolarının hükümetin kasasına ulaştığını keşfetti.

Bitmedi…

Halkını aldatan lider

Bu operasyonların ortaya çıkması sonucunda Başsavcı Edwin Meese, bunlardan kaynaklanan olası suçları soruşturmak ve gerekirse kovuşturmak için bağımsız bir avukat atanmasını istedi. Amerika Birleşik Devletleri Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi Özel Bölümü, 19 Aralık 1986'da Lawrence E. Walsh'ı “Bağımsız Danışman” olarak atadı. 9 Kasım 1994'te de New Yok Times, bağımsız avukat Walsh'in hazırladığı raporu ve belgeleri yayımladı:

– İran'a silah satışı Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti politikasına aykırıdır ve Silah İhracatı Kontrol Yasası'nı ihlal etmiş olabilir.

– Kontralara desteğin sağlanması ve koordinasyonu, Nikaragua'daki askeri faaliyetlere yardım konusundaki Boland Değişikliği yasağını ihlal etti.

– Birçok Reagan İdaresi yetkilisi tarafından, son derece alakalı, eş zamanlı olarak oluşturulmuş büyük hacimli belgeler sistematik ve kasıtlı olarak araştırmacılardan saklandı.

– Ekim ve Kasım 1986'da bu operasyonların ifşa edilmesinin ardından, Reagan Yönetimi yetkilileri, bu operasyonlar hakkındaki resmi bilgi ve desteğin düzeyi ve kapsamı konusunda Kongre'yi ve halkı kasten aldattı.

Zorba Nasıl Olunur?

Şimdi geliyoruz Şanghay İşbirliği Örgütü'ne…

Sadece ve sadece Erdoğan'a karşı olmak üzerinden üretilen politikaların sonucunda “Temiz Batı- Kirli Asya” diyenlerin seslerinin ne kadar da gür çıktığını gördük! Oysa… Tarih ve ekonomi-politik okuması yaparken kişiler üzerinden değil, durdukları yerler üzerinden okuma yapmak gerektiğini konuşamadık bile!

Yıllarca Washington-Brüksel üzerinden değerlendirme yapan, ABD büyükelçilik ya da konsolosluklarından çıkmayanlar bugün cezbedici bir kelime olan “Diktatör” üzerinden ne güzel konuşuyor. (Hepsi Netflix'teki Zorba Nasıl Olunur belgeselini izlemiştir!)

Unuttukları şu: Dünya artık tekrar çok kutuplu. Batı'nın yıllarca döktüğü kanı konuşmayanlar ve kendisini sol/antiemperyalist diye tanımlayanlar düşünmeli.

Bir not daha: Vahdettin savunularak anti emperyalist olunmaz.