Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Koç-İmamoğlu buluştu, tartışma sona erdi…

Tarih 28 Nisan 2022… İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 Nisan'da yapılan seçimde Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na seçilen SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar'a tebrik ziyaretinde bulundu. Dündar, konuşmaların ardından İmamoğlu'na sırt numarası “61” olan Fenerbahçe forması hediye etti, rozet taktı. İmamoğlu da Dündar'a, İBB Yayınlarından çıkan bir kitap seçkisi iletti.

Trabzonlu olan İmamoğlu'nun bu ziyaretinin ardından tartışma başladı. “61” numaralı forma, İmamoğlu'nun hediye ettiği kitaplarda Fenerbahçe eleştirisi olduğu iddialar vs…

Bir gün sonra da İBB Başkanı Odatv'ye, “Uğur Dündar'ın Fenerbahçeliliğini sorgulamak en absürt şeydir. Gerçekten şaka sandım” dedi.

Geçen haftaya uzanalım…

Düelloya dönüşen açıklamalar

Fenerbahçe Kulubü Başkanı Ali Koç, 6 Mayıs'ta, Trabzon'da Fenerbahçe'yi hedef alan pankartla ilgili sert bir açıklama yaptı. Bir gün sonra da (7 Mayıs) Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında kazanılan 28 kupa sergilendi. Divan toplantısında söz alan bazı kongre üyeleri İmamoğlu'nun ziyaretiyle ilgili eleştiriler yaptıktan sonra sözü Ali Koç aldı ve şu cümleleri kurdu:

“… Milli Takım, stadımıza maç yapmaya gelir hocası bordo mavi kravatla, şehrin belediye başkanı divan başkanımızı ziyaret gelir bordo mavi kravatla… Kime ne anlatıyorsunuz? Bir de utanmadan bize ağır hakaretler ifade eden bir kitabı da hediye olarak getirme hassasiyetsizliğini yapar. İnşallah Sayın İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez.”

Bu açıklamaya yanıt da sert oldu. İmamoğlu sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

“… Koç Grubu YK BV. Ali Koç'un açıklamasını dinledim. ‘İmamoğlu Koç Ailesi'nin Projesidir' komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe'nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi'ne zarar vermemesi dileğiyle…”

Herkes şaşkındı! Sonuçta, büyük bir camianın başkanı ile İstanbul'u yöneten ve Karadeniz gezisiyle tartışmaların odağında olan isim arasındaki bu söz düellosu “Futbol asla futbol değildir”i kanıtlar gibiydi. Ancak…

Erol Bilecik'in ofisinde buluşma

Şimdi geliyoruz kulislerdeki iddiaya:

7 Mayıs'ta yaşananların ardından telefon trafiğinin gerçekleştiği belirtildi.

8 Mayıs Pazar günü de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkan Vekili, iş insası Erol Bilecik'in ofisinde bir araya geldi.

Görüşmede, İmamoğlu'nun Dündar'ı ziyaretinden 7 Mayıs'a kadar geçen sürede yaşananların masaya yatırıldığı ifade edildi.

Kravat, kitap, forma ve sert sözlerin ağırlığının da gündeme geldiğini tahmin etmek zor değil!

Fenerbahçe ve İBB kaynakları, kendilerinin açıklama yapmalarından çok, iki başkanın açıklama yapmasının doğru olduğunu savundukları için detaya girmek istemiyorum.

Bir özür oldu mu ya da hassasiyetler konusunda neler söylendi bunu da yakın zamanda öğreneceğimizi düşünüyorum.

Sonuçta… Sert açıklamalardan bir gün sonra yapılan görüşmeyle “buzların çözüldüğü” kanısındayım.