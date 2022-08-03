Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

SBK’yı takip eden Özel Ajan Washburn

Gazeteci dostum Serkut Bozkurt'un “ABC Gazetesi”nde yaptığı haberleri ve röportajları yakından takip ediyorum. Çünkü… Ayakkabı boyacılığından “imparatorluğa” uzanan Sezgin Baran Korkmaz'la (SBK) ilgili geçen yıldan bu yana sıcak bilgileri Bozkurt'tan aldık. Magazin boyutuna boğulmadan okumak ve orada yazılanların izini sürmek önemli!

21 Haziran'da önemli bir röportaja imza attı Serkut Bozkurt. ABD'ye iade edilen SBK ve ortakları hakkında davayı yakından takip eden IRS (ABD Vergi Dairesi) Özel Ajanı Stephen Washburn o röportajda şu bilgiyi verdi:

“… 2018 yılı boyunca Bay Korkmaz'ın Kingston kardeşlerden toplam 6 milyon dolar dolandırdığı iddia ediliyor, çünkü Korkmaz'ın Kingston'a suçlarından dolayı koruma sağladığı iddia ediliyor. Bu paranın Jacob Kingston'ın yasal sorunlarının ortadan kaldırılmasına yardım etmek için kullanılacağı söyleniyordu. Bay Korkmaz, Kingston'a parayı en kısa sürede ödemesi için baskı yaptı, aksi takdirde kaynağı Kingston'ın yasal sorunlarından kaçınmasına yardım etmeyecekti. Bu, Bay Korkmaz'ın iddianamesinde suçlandığı üzere Kingston'ı dolandırmaya yönelik bir plandı.”

Yani… SBK, ortakları Kingston kardeşlere koruma sağlamak için 6 milyon dolar almış! İşte bu bilgiden sonra geriye döndüm.

Kim bu BÜYÜKBABA?

Örneğin…

23 Haziran 2021'de de “Kim bu SBK'nın büyükbabası?” diye sordum köşemde. İşte bu soru IRS (ABD Vergi Dairesi) Özel Ajanı Stephen Washburn'un “… Çünkü Korkmaz'ın Kingston'a suçlarından dolayı koruma sağladığı iddia ediliyor” cümlesiyle bağlantılı.

ABD'deki SBK dosyasına uzanalım! Utah eyaletindeki Salt Lake Bölge mahkemesi, 28 Nisan 2021'de SBK'ya 225 yıl hapis istemiyle dava açtı. Utah Başsavcı Vekili Andrea Martinez'in imzasıyla yayınlanan iddianamede, Jacob ve Issiah Kingston Kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in Amerika Vergi Dairesi'ni (IRS), biodizel üretimi yaptıklarına dair sahte beyanda bulundukları ve 2011 yılında oluşturdukları şebekeyle bir milyar dolar dolandırmaya teşebbüs ettikleri kaydedildi. 15 sayfalık iddianamede, SBK'ya yönelik 12 ayrı suçlama yer aldı. Toplam 225 yıl hapis cezası istendi. Ancak iddianamede çarpıcı bir ayrıntı yer aldı… Korkmaz'ın haklarında soruşturma başlatılan Kingston kardeşleri, kod ismi “büyükbaba” olan, savcılığın ismini ve hangi ülkede olduğu belirtmediği bir hükümet yetkilisiyle olan sağlam ilişkileri nedeniyle koruyacağı, kendilerine hiçbir kimsenin “büyükbaba'nın” gücünden dolayı dokunamayacağını belirttiği iddia edildi.

Peki iddianamede yer alan ‘büyükbaba'yla ilgili ABD'de süren mahkemede ne yaşandı?

Hangi vekilin araç kartını taşıdı?

SAVCI: Levon'un dede/büyükbaba olarak tanınan çalışanları için 2018'de direkt olarak Baran'a ödeme yaptınız mı?

KINGSTON: Evet.

SAVCI: Ne kadar?

KINGSTON: 6 milyon dolar.

SAVCI: Parayı nereden buldunuz?

KINGSTON: Her şeyi sattım.

SAVCI: Ağustos 2018'de nereye gitmeyi planlıyordunuz?

KINGSTON: Türkiye ve Malezya'ya gidecektim.

SAVCI: Türkiye'ye neden gidecektiniz?

KINGSTON: Baran ile tatil yapmak için ve yaptığımız ödemeleri konuşmak için.

SONUÇ: SBK dosyasını magazine kaçmadan, sulandırmadan takip etmekte fayda var. Çünkü… Kayıtdışı ekonomik faaliyetleri izlemek ve kayıt altına almak

için öncelikle siyasi iradenin bu yönde olması gerekmektedir. Bundan sonra da gerekli alt yapının oluşturulması gerekmektedir. Siyasi irade yani iktidar elini taşın altına koymalı. Örneğin… SBK'nın aracında hangi milletvekilinin araç kartını taşıdığını ortaya çıkarmalı!