İçindeki iyilik kadar…

ZORLU ve keder dolu bir yılı daha geride bıraktık. Bütün dünyayı etkileyen salgın illeti bir türlü peşimizi bırakmıyor. Hayatımız değişti, ortak tutkumuz spor bile salgına göre şekil aldı. ‘Olmaz' denen her şeyi gördük, yaşadık. Bunların yanı sıra 3 büyüklerin daha ligin ilk yarısında havlu atmalarına şahit olduk. Olimpik başarılarla gururlandık, madalyalar tesellimiz oldu.

2021'İN LANETİ ÜÇ BÜYÜKLERİ BİTİRDİ

GERİDE bıraktığımız yıl üç ezeli rakip ve ebedi dostları adeta yedi bitirdi. Galatasaray'ın eski başkanları Mustafa Cengiz ve Duygun Yarsuvat vefat etti. Beşiktaş ise kötü gidişin faturasını Sergen Yalçın'a kesti. Tribünlerde başlayan, kongre salonlarında bile yankılanan, “Paralar nerede?” sloganı halef-selef başkanları birbirine düşürdü. Karanlıkta yol alan bir hikâye, yine karanlıkta bitecek gibi görünüyor. Fenerbahçe'de de hoca yok, kaos ise hayli çok. Fatura Pereira ve sistemine kesildi. Onlarca transfer, yıldız oyuncular da kâr etmedi.

38 YILLIK HASRET BİTECEK Mİ?

TRABZONSPOR, üç büyüklere fark atınca şampiyonu biraz erken de olsa ilan ettik. Henüz konuşmak için çok erken biliyorum ama İstanbul takımları umut veren futboldan uzak. Konya ne kadar dayanabilir bu tempoya bilemiyorum ancak Başakşehir doludizgin geliyor. Taraftarı olmayan, malı, mülkü, stadı nasıl edindiğini tam olarak bilmediğimiz bu takımın şampiyonluğu zaten içime sinmemişti. Ahmet Ağaoğlu, iyi takım kurdu. Sakatlanan oyuncuların yerini nokta transferlerle dolduruyor. Trabzonluların heyecanını anlayabiliyorum.

TEŞEKKÜRLER AKİF BAŞKAN

SPORDA başarı 3 etaplıdır. Başarılı olma dönemi, başarılı kalma dönemi ve başarılarını anlatma dönemi (!) Benim nazarımda Türkiye'nin en başarılı federasyon başkanı kuşkusuz Mehmet Akif Üstündağ'dır. Gülen yüzü, sporcularına olan inancı, nepotizmden uzak yönetim biçimi ile başarıyı yakalayan örnek bir kişilik. Başarılı olma ve başarılı kalma dönemini yaşıyor. Basketbol ve futbolda dip yaptık ama bize sevinç yaşattığınız için sonsuz teşekkürler. İşte gurur tablosu… A Milli Kadın Takımı: Olimpiyat beşinciliği, 2022 Dünya Şampiyonası alındı, Avrupa Şampiyonası bronz madalya, Milletler Ligi bronz madalya A Milli Erkek Takımı: Altın Lig'de birinci oldu.

KADINLAR Kulüpler Dünya Şampiyonası Türkiye'de düzenlendi. VakıfBank Dünya Şampiyonu oldu.

CİMNASTİKTE DEVRİM YAPTIK

ÇIKIŞINI sürdüren cimnastiğe de ayrı parantez açalım. Federasyon Başkanı Suat Çelen, üç ana olimpik spordan biri olan bu branş ile yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. 2021'de olimpiyata tarihimizde ilk kez cimnastikçi göndermekle kalmadık. Ayşe Begüm Onbaşı, dünya şampiyonu; Ferhat Arıcan, olimpiyat üçüncüsü Adem Asil de Avrupa üçüncüsü olarak yılı tamamladı. Biri yumruk attı, diğeri ok attı… Busenaz Sürmeneli'nin attığı her yumruk rakibe bir balyoz gibi indi. Akıttığı her gözyaşı için bizler de duygulandık. Mete'nin attığı her ok ile yerimizden hopladık. Olimpiyat şampiyonlarını bağrımıza bastık. Sporda sadece futbolun olmadığının ne zaman farkına varacağız? Buse Naz Çakıroğlu'nun gümüş madalyasını da es geçmeyelim.

NİHAYET 2021 bitti, kurtulduk. Kalp krizi geçirdim, üç tane stent ile damarlarım zor açıldı. 2022 umarım hepimize sağlık ve mutluluk getirir. Yazımı Sebahattin Ali'den bir alıntı ile bitirmek istiyorum.

HERKESE içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim. Sağlıcakla kalın.…