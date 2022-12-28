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EYT olmazsa “kara delik” büyür!

Başlıktaki “kara delik” seçim atmosferiyle ilgili bir tanım.

Malumunuz, enflasyon, işsizlik, gelir dağılımındaki eşitsizlik, adalet duygusunun bir türlü yerleşmemesi, mutfaktaki çarşı pazardaki yangın gibi faktörler bir araya gelip iktidar için seçim öncesinde devasa bir “kara delik” oluşturuyor.

İktidarın propaganda malzemesi olarak kullandığı, kullanacağı ne varsa o kara delik tarafından yutuluyor.

Örneğin,

– TOGG'u yutuyor: Türkiye yıllar sonra “milli ve yerli” bir otomobil üretecek. Projenin dünyada elektrikli otomobil piyasasında ses getirmesi hedefleniyor.

Ancak, iktidar için çok önemli olan bu propaganda şansı o kara delik tarafından yutuluyor.

– Doğalgaz müjdelerini yutuyor: Türkiye, uzun yıllar sonra Karadeniz'de önemli doğalgaz keşfinde buldu. Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 10'unu karşılasa dahi büyük kar. Cari açığın azalmasına önemli katkıda bulunacak.

Ancak iktidar için çok önemli olan bu propaganda şansı o kara delik tarafından yutuluyor.

– Kızılelma'yı yutuyor: Türkiye insansız hava taşıtları konusunda dünyanın süper ligine girdi. ANKA başta olmak üzere TSK'nın envanterinde bulunan İHA, SİHA ve TİHA'lar artık ihraç edilme aşamasına geldi.

Ancak iktidar için çok önemli olan bu propaganda şansı o kara delik tarafından yutuluyor.

– “Bir gece ansızın gelebiliriz” söylemlerini yutuyor: İktidar, Yunanistan'a Suriye'ye, ABD'ye “bir gece ansızın gelebiliriz” mesajları veriyor. TSK'nın Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı operasyonları çok ses getirmişti. Pençe-Kilit ve Pençe-Kılıç operasyonları da etkili oldu.

Ancak iktidar için çok önemli olan bu propaganda şansı o kara delik tarafından yutuluyor.

– Dev projeleri yutuyor: İktidar 21 yılda duble yolları, köprüler, tüneller ve şehir hastaneleri gibi iddialı projeler gerçekleştirdi. Finansman modelleri nedeniyle ekonominin sırtına yük olsalar da bu projeler vatandaşın gözle gördüğü önemli yatırımlar oldu.

Ancak iktidar için çok önemli olan bu propaganda şansı o kara delik tarafından yutuluyor.

– Kredi musluklarını, ücret zamlarını, vergi indirimlerini, faiz silmeleri yutuyor: İktidar, küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek için kredi musluklarını açmaya hazırlanıyor. Asgari ücrete görülmemiş zamlar yapıldı. Memur maaşlarına da yüksek bir zam bekleniyor. KYK kredilerinin faizleri silindi. Bazı ürünlerde KDV yüzde 1'e düşürüldü.

Ancak iktidar için çok önemli olan bu propaganda şansı o kara delik tarafından yutuluyor.

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İktidarın propaganda malzemelerine eklemek istediği yeni ve en iddialı halka, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi olacak.

EYT düzenlemesi bugün kamuoyuna açıklanacak. O yüzden Ankara'da dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla Cumhurbaşkanlığı Sarayı arasında yoğun bir trafik yaşanıyordu. Temaslar sırasında işin uzmanları masaya düzenlemenin Hazine'ye maliyetini koymuştu. Buna karşın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kurmayları da düzenlemeyle ilgili bir olumsuzluğun seçimlerde yaratacağı maliyeti düşünüyordu.

Açıklama öncesinde öyle bir beklenti yaratıldı ki…

Eğer, yararlanacak insanların sayısını ve maliyeti düşürmek amacıyla, düzenlemede kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı gibi kısıtlamalar yer alırsa, bekleyenlerde çok büyük hayal kırıklığı yaratacak.

İşte o hayal kırıklığı da mutfaktaki yangının, hayat pahalılığının, işsizliğin, gelir dağılımındaki eşitsizliğin, yüksek faturaların, çarşının pazarın, adaletsizliklerin yarattığı kara deliğe eklenecek ve kara delik biraz daha büyüyecek.

Düzenleme EYT'lilerin beklediği gibi çıkarsa şundan şüpheniz olmasın:

Erdoğan, EYT'nin Hazine'ye maliyetini değil, EYT'lilerin seçimlerde kendisine yaratacağı maliyeti düşünmüştür.