Hak edeceğimiz bir yıl olsun

Eski Roma dönemine ait bazı paralarda biri öne diğeri arkaya bakan iki yüzlü bir resim vardır. Janus isimli tanrıyı sembolize eder o resim.

Janus'un bir yüzünün geçmişe, diğer yüzünün geleceğe baktığına inanılır.

Ocak ayı da bir yönüyle geçmişin ve geleceğin tam ortasında durur. Bu yüzden batı dillerinde Ocak ayı ismini Janus'tan alır (Januaris, January, Janvier, Januar vb.).

Bugün 1 Ocak 2022 Cumartesi.

Arkamızda çok zor geçmiş bir 2021 ve önümüzde ne getireceğini henüz kestiremediğimiz bir 2022 yılı var.

2021'i kabusa çeviren şeyler ortada: Ekonomik zorluklar, işsizlik, hayat pahalılığı yetmiyormuş gibi 2020'den devraldığımız korona belası başımızdan, siyasetin “güçlü ve öfkeli” yüzleri gözümüzün önünden gitmedi.

Sonuç olarak, sosyal medyadaki yeni yıl mesajlarında, yılın son günlerinde gerçekleşen arkadaş sohbetlerinde hep 2021'e dair olumsuz ifadeler ve 2022'ye dair derin bir umutsuzluk var.

2022'de öncelikle bu yaygın umutsuzluğu aşmalıyız.

Bunun için de bugün Janus gibi geçmişle geleceğin tam ortasında durup düşünmeliyiz.

Unutmamalıyız: Geride bıraktığımız yıl(lar)da karşılaştığımız her yanlışın, her eksiğin, her sorunun bir telafisi vardır.

Yeter ki can bedende olsun.

Çıkmayan candan umut tükenmez ve insanlığı köşeye sıkıştıran bütün korkuları yenebilecek, korkudan daha büyük tek insani duygu var: UMUT

Üstelik, cesaret gibi umut da bulaşıcıdır.

2022'ye dair umudunuzu kaybetmeyin.

Bakın göreceksiniz, her şey daha güzel olacak!

Hepimize, mutlu, sağlıklı, huzurlu ve her şeyden önemlisi hak ettiğimiz gibi bir yıl diliyorum.

YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN!