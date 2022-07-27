Devrim Demirel İletişim Bilgileri

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Açıklama bekliyoruz

Ne demiştik; hatırlatalım: Sizi bilmem. Benim için gerçek başarı ölçüsü, atletizm ve yüzmede bu ay ve ağustosta düzenlenecek dünya ve Avrupa şampiyonaları… Sporumuzun gerçek seviyesi belli olacak. Oldu!

45 ülke madalya aldı, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda… İsrail, Porto Riko, Hindistan, Yunanistan, Burkina Faso, Cezayir kürsü gördü… 29 ülke dünya şampiyonu çıkardı… Peru, Dominik, Uganda, Fas, Bahamalar, Slovenya, Katar, Venezuela var aralarında…

Akdeniz Oyunları'nda şov yapan biz? 7 atletle gittiğimiz Eugene'de kürsüyü geçtim, tek bir final ve sekizincilik görebildik… Buna da şükür! Sırada yüzmenin Avrupa Şampiyonası var… Türkiye'nin en iyi yönetilen (!) branşı, bakalım ne yapacak?

Oran'dan sonra zafer nidaları atan spor yöneticilerinden, Eugene sonrası açıklama(lar) bekliyorum… Ve bir kez daha söylüyorum: Rakamlar üzerinden algı operasyonları ve manipülasyon yaparak, Türk sporunu kurtaramazsınız. Alt yaş kategorilerinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları yaşayan sporcularımızın neden ‘A' seviyelere geldiğinde klasman düştüğünü araştırın bir zahmet…

15 yaşındayken Rafael Nadal'ı set vermeden yenen Türk tenisçi olduğunu unutmadan!