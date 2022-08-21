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İtibardan tasarruf!

Cumhurbaşkanı Erdoğan​ “Ülkemizin vitrini olan faaliyetlerin ‘itibardan tasarruf olmaz' anlayışı ile yürütülme mecburiyeti vardır” demişti. Konya’daki organizasyonun itibarımızı nasıl etkilediğini kim açıklayacak?

Ajansların 19 Ağustos’ta abonelerine geçtiği haberin özeti:

5. İslami Dayanışma Oyunları’na ev sahibi Türkiye damga vurdu. 24 farklı branşta, 54 ülkeden 4 binden fazla sporcunun katıldığı organizasyonda milli sporcular, 145’i altın, 107’si gümüş ve 89’u bronz olmak üzere toplamda 341 madalya alarak oyunlar rekoru kırdı. Oyunlar tarihinin en fazla altın ve toplam madalya alan ülkesi olarak tarihe geçen Türkiye’yi, sıralamada Özbekistan ve İran takip etti.

SÖZCÜ Spor Servisi’nin derlediği, 15 Ağustos’ta gazetemizin 16. sayfasında ve internet sitemizde yayınladığımız haberin özeti:

Atletizmde pist yarışlarının dünya sıralaması ve rekor geçerliliği, oyunlar için inşa edilen yeni atletizm pistinde yaşanan teknik sorunlar nedeniyle iptal edildi. Minder, direk, kronometre, kablo gibi standart ekipmanların uluslararası standartlara uymadığı belirlenirken, tartan pist; beton yerine kum üzerine inşa edilince çöktü. Konya BŞ Belediyesi Stadı'nın zemini, açılış töreninde bozuldu. Konyaspor-Başakşehir maçı Eskişehir'e alındı. Uluslararası federasyonlar organizasyonu tanımadığı için hakemler, maç ve yarışmaları kokartsız yönetti. Bisiklette madalya töreninin anonsları, yeni velodromun ses sistemindeki sorun nedeniyle el megafonuyla gerçekleştirildi. Güreş izlemek isteyen seyirciler, salona sokulmadı. Tesis müdürünün kimseye sormadan kendi başına böyle bir karar aldığı ortaya çıktı. Ulaşım aracı yetersizliği nedeniyle sporcular otellerine dönemedi. Yüzme yarışlarına ev sahipliği yapan yeni havuzdaki ‘touch pad’ler sporcuların ellerinde kaldı. Halterde sporcumuz altın aldı, İstiklal Marşı çalınamadı, seyirciler okudu!

Hangisi daha dikkat çekici ve daha çok ciddiye alınmalı sizce?

Sporu yöneten Bakan Kasapoğlu’nun, SÖZCÜ Spor’un haberinden 1 gün sonra, 16 Ağustos’ta, Konya’da tüm medyayı karşısına alıp basın toplantısı düzenlemesi ve yine rakamlarla başarı güzellemesi yapması nasıl yorumlanmalı?

Son dönemde kıtanın daha önceden belirlenmiş merkezlerinde ‘Avrupa şampiyonaları’ düzenleniyor aynı anda; farklı branşlarda: Atletizm, artistik cimnastik, su sporları (yüzme, atlama), plaj voleybolu, kano, kürek, masa tenisi, triatlon, sportif tırmanış ve farklı disiplinleriyle bisiklet…

Yüzmede… “Nasılsa madalya alamayız” diye Roma’daki Avrupa Şampiyonası’na genç sporcularımızın gönderilmesi; “Çok madalya alalım” diye Konya’daki İslami Dayanışma Oyunları’na Emre Sakçı’lı, Viktoriya Zeynep Güneş’li as takımın gitmesi doğru hareket mi?

17 yaşındaki Merve Tuncel’in Roma’da boynuna taktığı bronz madalya, Konya’da havuzdan çıkan 29’u altın 66 madalyadan daha değerli, daha anlamlı ve ironik değil mi?

Konya Büyükşehir Belediyesi, oyunlar nedeniyle Spor Bakanlığı ile sorun yaşadı mı, yaşamadı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan​ “Ülkemizin vitrini olan faaliyetlerin ‘itibardan tasarruf olmaz' anlayışı ile ülkemizin vakarına yaraşır şekilde yürütülme mecburiyeti vardır” dememiş miydi?

Sporda itibardan tasarruf oldu mu olmadı mı?

CEZA YETKİSİ TEKNİK KOMİTEDE

Katarlı voleybolcu Saad Sulaman’ın, göğüslerinde Ay-Yıldız taşıyan sporcularımıza ‘kafa kesme’ hareketi yapmasının kabul edilemez olduğuna ve cezasız kaldığına değinmiştik; 16 Ağustos tarihli haberimizde. Herkesin topu birbirine attığı ceza konusundan Bakan Kasapoğlu hiç söz etmedi…

İslami Dayanışma Oyunları Spor Federasyonu (ISSF) yönetmeliğine göre sporcu, hakem veya yöneticilere disiplin cezası verme yetkisi, her branşın teknik komitesine ait. 5 kişiden oluşan teknik komitenin başkanlığını, o branşın uluslararası federasyonunun yetkilisi yapıyor.

İşin özeti şu: Teknik komite, Sulaman’a ceza vermedi veya veremedi! TVF’nin FIVB’ye şikayetinden sonuç çıkar mı, göreceğiz.

Yetkili ve ilgililere sorayım: Bu hareket olimpiyatta yapılsaydı ne olurdu?