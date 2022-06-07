Devrim Demirel İletişim Bilgileri

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Sarayın potası!

Galatasaray Türkiye'ye basketbolu tanıtan, Avrupa'dan en çok kupa getiren kulüp. Kadınlar 3, erkekler 1 olmak üzere 4 uluslararası şampiyonluk kazanmışken “Şubeyi kapatalım” dedi, eski ikinci başkan… Yöneticilik yaptığı camianın dinamiklerini bilmemesi utanç verici!

Erkek takımı 2020-2021 sezonunda küme düşmekten son haftalarda kurtuldu. Takım sahada 30 fark yerken Twitter'da turşucu tarifi veren ismin de aralarında bulunduğu vizyon sahibi yönetim, kümede kalmayı garantiledikleri maçtan sonra ‘zafer selfie'si çektirmişti! 2021-2022 sezonu öncesi Erden Timur-Barış Nane-Kerem Tunçeri-Turgay Zeytingöz işbirliği; bench'te Ekrem Memnun oturunca, saha sonuçlarına yansımadı. Zeytingöz'ün riskli Pistiolis tercihi, harika sonuçlandı.

Galatasaray, lig artı play-off'taki 14 maçta 3 Efes yenilgisiyle sezonu kupasız noktalasa da akıttığı terle ve kendisinden 4-5 kat fazla bütçeli iki EuroLeague takımı önünde aldığı galibiyetlerle, salona seyircisini yeniden çekti.

Koç devam edecek ama mevcut kadroyu korumak zor. Şu önemli: FIBA Şampiyonlar Ligi kontratı bitince, asıl rota EuroLeague olmalı.

Kadın tarafında ise sıkıntı büyük. Kulübün emekçisi Müge Erdem'in pasivize edilmesi, fiyasko ile sonuçlandı. Son 10-15 yılın en kötü takımı nasıl toparlanacak, belirsiz.

‘Çöp' futbolculara verilen maaşla basketbol takımı kurulurken; yöneticilerin, amatör şubelerin zarar etmesinden söz etmesi inandırıcı olmuyor. Düzeni doğru kurduğunuz sürece, basketbol size prestij de kazandırır kupa da…

Galatasaray için basketbol çok önemli. 11 Haziran'da seçilecek yeni yönetim ne yapacak, göreceğiz. Yeni yeniden yapılanma mı, düzene devam mı? Soru bu…