Devrim Demirel İletişim Bilgileri

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Sıra Ay-Yıldız’da

FUTBOL dibe vururken basketbolun varlığı hatırlandı ülkemizde… Neler yaşandı, yaşanacak; bakalım:

TÜRK takımları 4 Avrupa kupasındaki 3 finalden 2 şampiyonluk çıkardı. Koç-kadro uyumu

yani düzen ve organizasyon, yine başarının anahtarıydı.

TOPLAM bütçeleri 50 milyon Euro'yu aşan iki takımın liginde, finalde daha çok isteyeni şampiyon oldu. Ama bu, koçun kalmasına yetmedi. Ligdeki diğer 14 takım içinde bütçesi 3-4 milyon Euro ile en kabarık olanı, Yunan koç tercihi ile camiasını ayaklandırdı.

BURSA'NIN 2 milyon Euro'luk bütçeli 8 yaşındaki takımı, EuroCup'ta olağanüstü performansıyla final oynadı, ligde de play-off görüp sezona damga vurdu.

BİRİLERİ tarafından kandırılan başkanının “Artık basketboldan para kazanıyoruz” dediği siyah-beyazlı ‘menajer' takımı, play-off'u bile göremedi.

TARİHİN en kötü yönetilen maçlarına rağmen lig bitti. Hakemlerden şikâyet etmeyen yoktu. Oysa ne demiştik seçimden sonra: Oy verdiniz, ağlamak yasak!

CUMHURİYETİMİZİN 100. yılında başarı hedefleyen iki büyük kulübün, iki ezeli rakibin başına, birbiriyle çok iyi arkadaş olan iki Yunan koç getirildi.

SIRA Ay-Yıldız'da… Son 6 EuroLeague finalinde Türk takımı vardı; Türk oyuncu yoktu. 2021 finalinde 12 dakika süre alan Sertaç dışında, bizimkiler hep figürandı.

BÜYÜK düşüş yaşayan A Milli Takım ise son 10-15 yılın en güçlü kadrosuna sahip. TBF'nin patronu; Larkin, Furkan, Cedi, Ömer Faruk ve Alperen'li NBA kadrosunun başına, daha önce adını bile anmak istemediği 23 kupalı Ataman'ı getirerek şaşırttı! Hadi bakalım…

NOT: Popülaritesini iyice yitiren, gereksiz harcamalarla menajerlerin oyuncağı olan ve şike söylentileri ile çalkalanan kadın basketboluna, bu yazıda yer verilmemiştir!