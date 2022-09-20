Devrim Demirel İletişim Bilgileri

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Temizlik

İspanya’ya yine imrenerek baktık. 45 altın madalyaları var; Avrupa basketbolunun erkek/kadın tüm yaş gruplarındaki turnuvalarında. Bizim? A takım seviyesinde SIFIR olmak üzere sadece erkeklerde, toplam ALTI… Bu büyük fark yetenek kaynaklı mı?

1949'dan beri 25 Avrupa Şampiyonası'na katıldık… 2001'de altın jenerasyonla; ev sahibi olduğumuz turnuvada kazandığımız gümüş dışında en iyi derecemiz 1949'daki (ilk turnuvamız) dördüncülük… Son 14 şampiyonanın tamamına katıldık. 2001'deki ikincilik sonrası ne yaptık? Sıralıyorum: 12, 9, 11, 8, 11, 17, 14, 14, 10. BU rezil tablonun sorumluluğunu kimsenin üstlenmemesi, işin en acı tarafı değil. Kimse düzeltmek için bir şey yapmıyor.

Kaçırılan serbest atışlar, milli basketbolcular, magazin basınının malzemesi oluyorsa, zaten konuşacak bir şey yok!

Kulüplerin günlük başarılarıyla kandırılan ülke… İş bilmez uyanıkların kontrolündeki camia… Kötü tabloyu değiştirmek için hiçbir şey yapmayan yönetici grubu…

Oyuncusundan antrenörüne, hakeminden medyasına, komple temizlik şart basketbolda…

Bu kafayla bu kadar!