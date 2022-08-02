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Alevi olayı

Sevgili okurlarım, adamın biri önceki gün Ankara'daki cem evlerine saldırıda bulundu…

Neyse ki küçük hasarlar dışında saldırıları kazasız belasız atlattık.

Bu vesile ile kamuoyu öğrenmiş oldu.

Başkent Ankara'da sadece üç cem evi varmış.

Birini Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yaptırmış.

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Bizim gazetenin değerli muhabirlerinden Ali Ekber Ertürk arkadaşımız bir süre önce vefat etmişti.

Cenazesi küçük bir tören için önce bizim Ankara bürosunun önüne getirildi.

Ali Ekber Alevi idi.

Törenin ikinci aşaması Mamak'taki bir cem evinde yapılacakmış. Bürodaki tören sonrasında hep birlikte oraya gittik.

Yerini bilmiyorduk, bilen arkadaşlarımızın kılavuzluğunda bulduk.

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Cem evi deyince biraz olsun ‘teşkilatlı' bir yer bekliyorduk. Geniş bir alanı, oturacak yerleri, salonu, ibadet yerleri olan bir yer.

Oraya vardığımızda bir sürprizle karşılaştık…

Başka bir yer olmadığı için cenaze aracı sokağa park edilmişti.

Orta yaşlarda biri mikrofondan dua okuyordu.

Ancak bir şey dikkatimi çekti, duaların tümü Türkçe idi.

Bilen Alevi arkadaşlara sordum…

“Bu apartman katında cem evi derneği yazıyor. Peki asıl cem evi nerede?”

Gerçekten de bulunduğumuz ve dua edilen yer sıradan bir apartman katı idi. İnsanlar sokakta bekleşiyordu.

Yakınında ise cem evi falan diye bir yer yoktu!

Birisi ilginç bir biçimde uyardı…

“Bakın Emin Bey nereye gitseniz karşınıza irili ufaklı bir sürü camiler çıkar. Bizim ise koskoca Ankara'da üç cem evimiz var. Biri işte bu apartman katıdır! Oturacağımız tek yer bu dairenin küçük balkonudur.”

Cenaze telaşında daha fazla konuşamadık.

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Türkiye'deki Alevi olayını yıllardır kendi çapımda izliyorum. Çok Alevi tanışlarım var.

Alevilere büyük saygı duyuyorum.

Onları Türkiye'de ‘laikliğin sigortası ve güvencesi' olarak görüyorum.

Kafamda hep bir soru…

Türkiye'de acaba kaç Alevi vatandaşımız var?

Kime sorsam yanıt almak mümkün değil.

Bazıları 10 milyon diyor, tahminini 25 milyona çıkaran da oluyor.

Benim hiçbir bilimsel veriye değil, sadece kişisel tahmine dayanan düşünceme göre bu rakam 10 milyon dolaylarında olmalı…

Çünkü nüfus araştırmalarında kimseye mezhebi sorulmuyor.

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Pek çoğu aydın insanlarımızdan oluşan Aleviler bu memlekette hep baskılarla boğuşmak zorunda kaldılar.

İçlerinden bazıları (az sayıda bile olsa), şu veya bu nedenle AKP'ye yanaşmış durumda!

Özlerine ihanet edenler!..

Baskılar ve kıyımlar taa Osmanlı döneminde başladı, Cumhuriyet döneminde bile belli zamanlarda sürdü gitti.

Belli kesimler tarafından topluma her zaman sinsice Alevi düşmanlığı pompalandı.

Maraş Çorum, Sivas (Madımak oteli) katliamları henüz unutulmuş değil.

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Şimdi önümüzde seçim var…

Hiç kuşkunuz olmasın o cahil, yobaz ve eğitimsiz kesimler Alevi düşmanlığını ve mezhepçilik olayını yeniden hortlatmak ve bunu sandık sonuçlarına yansıtmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Örneğin Kılıçdar- oğlu'nun Alevi olduğu bütün Türkiye'ye önce el altından fısıltı gazetesiyle, sonra ise açıktan yayılacak.

Bunların medyada belli bir takım ağa babaları var. Birkaç gün önce onlardan biri şöyle diyordu:

“CHP'ye karşı oluşan güç birliğinin Türk-Sünni ittifakı olması önemlidir!”

Demek ki bunların hazırlığı ve niyeti doğrultusunda Alevilerle birlikte Kürtler de dışlanacak!

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Önceki gece Ankara'da üç cem evine saldıran şahsın ne olduğu şu anda fazla önemli değil…

Manyak olabilir, kışkırtıcı ajan da olabilir.

Önemli olan bu gibi konularda bundan sonra, özellikle seçime kadar neler olacağıdır.