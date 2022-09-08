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Bir gece ansızın…

Sevgili okurlarım, Türkiye'de bir Cumhurbaşkanı var. Her gün ve her fırsatta uluorta konuşuyor.

İçeride ve dışarıda önüne gelene posta koyuyor.

Başka ülkelere gözdağı verip korkutmaya çalışıyor.

Tehditler savuruyor…

Ancak dediklerini yapamıyor, yerine getiremiyor.

Fakat bu ‘sert çıkışları' sonrasında hiçbir şeyin değişmediğini aradan bir süre geçince görüyor ve anlıyor.

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Bu konuda çok ilginç ama önemli bir husus daha var!..

Amacını çoğu zaman bir şarkının sözleriyle süslüyor:

“Bir gece ansızın gelebiliriz.”

Hoşlanmadığı ülkeye şunu demeye getiriyor…

Bekle bizi, üzerine çullanıp gereğini yaparız.

Üzerine geliriz, mahvederiz!

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Bu şarkının aslında bizim açımızdan önemli bir yeri var…

Kıbrıs'ta Rumlar Türkleri kesiyordu.

Kıbrıs Türkleri'nin lideri olan sivil kahraman Rauf Denktaş ve arkadaşları ise 20 Temmuz 1974 harekatını sabırsızlıkla bekliyordu.

Ordumuzun Kıbrıs'a çıkmasına belki saatler kalmıştı ama harekat bir türlü gerçekleşmiyordu…

Artık gizlenecek herhangi bir şey kalmamıştı. Bu durumda yerel radyolarda hep aynı şarkı çalınıyordu.

Bir gece ansızın gelebilirim…

O zaman bu sözlerin bir anlamı vardı…

Ve gereği yapıldı.

Kıbrıs Türkleri boş vaatlerle uyutulmamıştı.

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Anlı şanlı dünya liderimiz Recep Bey derseniz sonraki yıllarda bu sözleri ayağa düşürdü.

Önce, teröristlerin yuvalandığı Irak ve Suriye'ye karşı kullanmaya başladı.

Başlaması çok iyi idi ama gelin görün ki yerel askeri operasyonlar dışında hiçbir şey yapması mümkün olmuyordu.

Herkes bekliyordu…

Bu kadar laftan sonra ordumuz oralara girip terör unsurlarını temizleyecek, o topraklarda terörü kesin olarak bitirecek, belki ilgili ülkeleri çökertecekti!

Ama olmadı, bir türlü yapamadı. Her şey sözde kaldı.

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Beyefendi şimdi aynı şarkının sözlerini bu kez Yunanistan için tekrar etmeye başladı.

Ana fikir hep aynı idi…

Yunanistan kendine çeki düzen vermezse gereğini yaparız, yakarız yıkarız!..

O gereği neydi, üç aşağı beş yukarı belliydi ama tam olarak anlayan yok.

Saldırı ve sonrasında savaş…

Oysa iki ülke de NATO üyesi.

Karşımızda NATO var, AB var…

Savaşa izin verirler mi, yoksa birkaç saat sonra operasyonları durdururlar mı, bilinmiyor.

Nitekim dünya devlerinden herhalde ciddi uyarılar geldi ki, bizim beyefendi geri adım atmak zorunda kaldı.

Yunanistan'ın tahriklerden vazgeçtiğini duyurdu!

“Sert çıkışımız ve posta koymamız işe yaradı ve sonuç verdi” demeye getirdi.

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Sevgili okurlarım, Recep Bey yanındaki birkaç kişinin dolduruşuna geliyor ve sık sık kafadan, üzerinde fazla düşünmeden konuşuyor, sert çıkıyor.

Bu yüzden yakın çevremizdeki bazı ülkelerle papaz olduk.

İşte İsrail, işte Mısır, işte Suriye…

Araya ABD girdi, İsrail'le barışmak zorunda kaldı.

Ama Ortadoğu'nun en önemli ülkelerinden biri olan Mısır'la niçin papaz olduğumuzu bilen yok!

Kendisi dahil bilenler belki anlatabilir ama tutarlı bir yanıt beklemeden!

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Suriye ile ne oldu da bir numaralı düşmanı kesildik?

Esad bize şu veya bu nedenle zarar mı veriyordu?

İç işlerimize mi karışmıştı, terör mü ihraç ediyordu?

Hayır…

Bize en pahalıya mâl olan süreç işte bu Suriye gerçeği idi.

Milyonlarca sığınmacı bir hiç uğruna başımıza bela edildi.

Sorumlusu tamamen AKP iktidarıdır.

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21. yüzyılda yaşıyoruz…

Bu devirde (açık bir tehdit ve saldırı olmadığı sürece) hiçbir uygar ülke başka ülkeleri tehdit ederek, posta koyarak belli amaçlara silah zoruyla ulaşamaz…

Hele de dinlerken belki anlamlı, ama uluslararası ilişkilerde hiçbir önemi olmayan bir şarkının sözleriyle asla…

Yedirmezler.

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2023 seçimleri yaklaştıkça insanların kafasında çok ciddi endişeler beliriyor.

“Tayyipgiller iktidarı seçim öncesinde acaba başka bir ülkeye ya da ülkelere karşı askeri harekat mı düzenleyecek?

Başka bir deyişle savaş mı açacak?

Ben size hemen söyleyeyim, akla yakın bir olasılıktır ve mümkündür.

Dünya liderimiz seçimlerden önce böyle bir maceraya girerse sakın ola ki şaşırmayın.

Amacı ne olabilir?

İktidarı sallantıda, elden gidiyor.

Milletin duygularını gıdıklayıp bu yolla, iç siyasette oy avcılığına soyunmak…

Çok kolay ama maddi ve manevi maliyeti en yüksek yoldur. Bize çok pahalıya gelir.

Başka bir şey şimdilik yok!

Göreceğiz bakalım.