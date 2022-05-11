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Cicim ayları çoktan bitti

Sevgili okurlarım memlekette olup bitenler konusunda hepimiz herhalde güzel hayaller kuruyoruz.

Benim hayallerimi soracak olursanız…

-Türk Milleti'ne artık yalan söylemesinler.

-Milyonlarca insanımızın geçim derdine bir çare bulsunlar.

-Türkiye Cumhuriyetini içeride ve dışarıda küçük düşürmekten artık vazgeçsinler.

-Din sömürüsünü ve din ticaretini bıraksınlar.

-Yiyecekleri kadar yediler. Bu efendiler artık insafa gelsin de, yapılan şu yolsuzluklar ülke gündeminden düşürülsün… Zira yedikçe doymadıkları anlaşılıyor.

-Günün birinde sabah kalktığımız zaman anında iç karartıcı, can sıkıcı haberlerle uyanmak istemiyoruz.

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Dün sabah da kalktık ve karşımıza yine ilginç rakamlar çıktı. Üstelik bu rakamları devletin resmi kuruluşu olan TÜİK açıklamıştı.

Geçtiğimiz mart ayında işsizlik oranı yüzde 11.5 olmuş. Demek ki nüfusun yüzde 11.5'i işsiz. İş arıyor ama bulamıyor.

15-24 yaş arasını oluşturan genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 21.2.

Geçtiğimiz şubat ayından marta kadar işsiz sayısı 153 bin kişi artmış.

İşsiz sayısı 3 milyon 894 bin. Buna dört milyon diyebilirsiniz.

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Normal bir ülkede yaşıyor olsak bu rakamlar her iktidarı hoplatır. Bizde böyle bir durum yok! Dertleri değil.

Onlar kendi sorunlarını çözme peşinde.

Aynen fiyat artışlarında, enflasyonda olduğu gibi…

Fiyatlar arşa yükselmiş, ellerinden bir şey gelmediği için seyretmekle, nutuk atmakla yetiniyorlar.

Ama haklarını yemeyelim, soruna çözüm bulmak için bazı girişimlerde bulunmuyor değiller.

Bu konuda esnafı, marketleri, iş yerlerini tehdit ediyorlar!..

Zira zannediyorlar ki böyle tehditlerle, posta koymakla fiyatlar düşüverir!

İkincisi, belediye zabıtalarını oralara gönderip etiket denetimi yaptırıyorlar!

Çocukça, gülünç önlemler.

Nitekim değişen herhangi bir şey olmadığı gibi, fiyatlar her dakika zıplamaya devam ediyor.

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Beklenen müjdelerden (!) birini dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi.

Bugüne kadar 200 bin 350 Suriyeli T.C. vatandaşı yapılmış. Küçük çocukları saymazsak bu demektir ki şimdiden en az 150 bin oy AKP'nin cebinde çantada kekliktir.

Bu rakama başka ülkelerden akın akın gelen sığınmacıları da eklerseniz karşınıza daha da yüksek rakamlar çıkacaktır ama onlar gizli tutuluyor!

Türkiye'yi oy devşirmek uğruna sığınmacı cenneti yaptılar, sonucunu da 2023 yılında sandık başında almayı umuyorlar.

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Dedim ya, bir gün olsun bizleri mutlu edecek haberlerle güne başlamak hepimiz için artık haram.

Yolsuzluklar almış başını gidiyor.

İsraf aynı şekilde.

Devletin ve milletin paraları eşe dosta, partili yandaşlara ve müteahhit çetelerine açıkça peşkeş çekiliyor.

Kardeşim gelin şu işleri araştıralım, sorumluları ortaya çıkaralım dediğiniz zaman ortaya hep aynı gerçek çıkıyor.

“Partili olsun veya olmasın bizim hırsızlarımız iyidir. Onlara dokunulmasına, soruşturma açılmasına izin vermeyiz!”

Biz bu gibi uygulamalara geçmişte hiç utanıp sıkılmadan yer veren nice partiler, nice kodaman siyasetçiler ve bürokratlar gördük…

Ama şimdi onların hiçbiri yok.

Geldiler, yediler ve gittiler!

Fakat insanın içini acıtan ve yüreğini sızlatan acı gerçek ortada…

Hiçbiri yargı ve hukuk önünde hesaba çekilmedi.

Yiyenlerin yanına kâr kaldı.

Bugün iş başında olanların güvendiği de zaten bu…

“Yiyin efendiler yiyin, nasıl olsa bu memlekette hiç kimseden hesap sorulmaz!”

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Adına “Başkanlık sistemi” denilen bir ucube getirdiler. O tepede bir şeyler oluyor, bir takım kararlar alınıyor ama çoğu kimse farkına varmıyor.

Meclis'in yetkileri budandı.

20 yıl oldu, birileri sahaya çıktı, istediği gibi at koşturuyor.

Hak, hukuk, adalet her gün çiğneniyor…

Ve bizler günün birinde güzel haberlerle uyanabilmeyi hayal ediyoruz!

Ama (eğer güzel haber derseniz) bir şey var:

Bunların cicim ayları sona erdi.

Bu saatten sonra toparlanmaları biraz zor!