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Diploma açıklaması

Sevgili okurlarım, salı günü burada çıkan yazım sonrasında Aydın Ayaydın tarafından gönderilen yazılı açıklamayı sizlere aynen, harfi harfine iletiyorum.

Açıklama yapma hakkına saygım vardır. Şimdi bu hakkı kullandırıyorum.

Yazılı metinde yer alan bazı ifadelerdeki Türkçe bozuklukları ve tekrarlar bana değil, gönderene aittir.

Önce açıklamayı okuyalım.

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“Sayın Emin Çölaşan;

19.07.2022 günkü Sözcü gazetesindeki köşe yazınızda,

Konu ettiğiniz Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması konusunda aynen;

Aydın Ayaydın isimli bir şahıs ‘Ben onun diplomasını gördüm.' ‘Ne zaman gördü, nasıl gördü bilinmiyor!' diyerek sanki gerçek dışı bilgi verdiğimi ima etmişsiniz.

Ben hiçbir zaman, hiçbir yerde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasını gördüm demedim. Dönemin MHP Grup Başkanı Prof Dr Yusuf Hallaçoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında; ‘Başbakan Erdoğan'ın mezun olduğu okul 4 yıllık değil, üç yıllıktı.

Okul yandığı için kim başvurduysa 4 yıllık diploma verdiler. 4 yıllık lisans eğitimi almadığı için Cumhurbaşkanı adayı olamaz.' açıklaması üzerine; uyguladığı politikasını gerek TBMM Genel Kurulu'nda ve gerekse Plan Bütçe Komisyonu'nda en sert bir şekilde eleştiren bir muhalefet milletvekili olarak, TBMM'de bu konuyu tek bilen kişi olarak gerçeğin bilinmesi adına, TBMM'de basın toplantısı yapma ihtiyacı duydum.

Düzenlediğim basın toplantısında; Hiçbir zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasını gördüm demedim. O günkü yazılı ve görsel basının arşivleri incelendiğinde çok açık olarak şunları söyledim.

‘Recep Tayyip Erdoğan'ın mezun okuduğu okul (Aksaray İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu) hiçbir zaman 3 yıllık olmadı. Kurulduğu günden beri 4 yıllıktı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu yıllarda o okulda asistanlık yapıyordum. Recep Tayyip Erdoğan gece bölümü öğrencisiydi. Devam etmezdi. Sınavdan sınava geliyordu. O dönem sağ sol hadiseleri vardı.

Bunların sınavında sol görüşlü öğrenciler ile RTE'nin de içinde yer aldığı sağ görüşlü grubun aralarına bir sıra asker yerleştirirdik sınavları öyle yapardık.' dedim.

Tayyip Erdoğan'ın hem derslerine girdim, hem sınavlarını yaptım. Mesela 4. sınıfta Prof. Dr. Reşat İnan'dan okuduğu PARA KREDİ dersine de ben girdim, sınavlarını da ben yaptım. Dolayısıyla ‘Sayın Başbakan 4 yıllık okul mezunudur' dedim.

Hiçbir zaman diplomasını ben gördüm demedim. Basına yansıyan geçici mezuniyet belgesi, diploma ve kayıp üzerine alınan duplikate diplomalar üzerinde isimleri yazılı. Dekan ve Rektör hayatta iken, okulun açılış törenlerine Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan beri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı mezun kişi olarak davet etmişlerdir.

Ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu okul hiçbir zaman yanmadı. Yanan okul, Sultanahmet'teki İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ydi.

O günkü açıklamamda sınıf arkadaşları yok mu sorusuna bir örnek verdim. O günkü Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emin Arat. Sonradan Marmara Üniversitesi Rektörü oldu. Şimdi Fenerbahçe Üniversitesi Rektörüdür. RTE'nın sınıf arkadaşıdır.

O dönem bütün bu olaylara tanıklık eden asistan arkadaşlarım hayatta. Prof. Dr. Uğur Günege, Prof. Dr. Emin Zeytinoğlu ve Prof. Dr. Dilek Yılmazcan. Bu arkadaşlar da bu konuyu en iyi bilenlerdir.

Dürüst bir gazeteci olarak tanıdığım Emin Çölaşan'ın bu gerçeklere de köşesinde yer vereceğine olan inancım tamdır.

Recep Tayyip Erdoğan'ın o günkü uyguladığ hükümet politikasını en sert şekilde eleştiren bir muhalefet milletvekili olarak yaptığım doğru idi. Bugün de olsa aynısını yapardım. Sırf muhalefet etmek adına bel altı vurmadım, gerçeği söyledim. Bugün de olsa aynısını yaparım.

Saygılarımla. Prof. Dr. Aydın Ayaydın.”

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Bu açıklamayı gönderen Aydın Bey, 2011 seçimlerinde CHP'den milletvekili seçilmiş, fırsat buldukça da Recep Bey'in savunuculuğuna soyunmuştu.

Ben yazımda üniversite diplomasının (orijinal belgenin) nerede olduğunu, bilenlerin niçin konuşmadığını soruyorum… Zira olduğu iddia edilen bu diploma sanki ayıp bir şeymiş gibi saklanıyor, gizleniyor!

Recep Bey gece bölümü öğrencisi imiş, meğer o yüzden okula devam etmez, sınavdan sınava gidermiş!

Ben diploma yok diye bir iddiada bulunmuyorum. Mutlaka vardır!

Ama (eğer varsa) niçin Türk Milleti'nden gizlendiğini soruyorum, bilenlerin konuşmasını istiyorum.

Bir Cumhurbaşkanı yüksekokul bitirmiş ama diploması gizli!

Böyle bir olay bugüne kadar dünya siyaset tarihinde herhalde hiç görülmemiştir.

Bu işin ötesini muhalefet partilerine havale ediyorum.