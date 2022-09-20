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Gelsin paracıklar!..

Sevgili okurlarım, günlerden beri tartıştığımız ucuz konut ve arsa ‘porocesi' büyük bir hızla yürüyor.

İlgili bakan bey tarafından dün bu konuda resmi açıklama yapıldı.

Kesin olan rakamlara göre başvuru sayısı 3.5 milyonu geçmiş, 4 milyona yaklaşmış.

Çok büyük rakamdır…

Ve üstelik herkesin üzerinde düşünmesi gereken bir husustur.

İlk aşamada kişi başına 500 lira başvuru parasını peşin yatıracaksınız.

Devlete oluktan boşalan sel suları gibi şakır şakır para yağacak.

Zor durumdaki devlet bütçesinin açığına bir süre için bile olsa bu yolla çare bulunacak.

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Şimdi henüz cicim günleri yaşandığı için vatandaşın büyük çoğunluğu, yakın gelecekte başına gelecekleri bilmiyor, düşünmüyor…

Ya da düşünemiyor.

Varsayalım bütün koşulları sağladın ve kurada da kazandın ey sayın vatandaşım…

Ancak sana bir şey sorayım…

Sana verileceği iddia edilen konutlar nerede?

Üzerine konut yaptıracağın iddia edilen arsalar nerede?

Yerini biliyor musun?

Elbette ki bilmiyorsun.

Halk diliyle söylemek gerekirse (ve eğer varsa) cehennemin dibinde!

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Peki bu projenin sana olan maliyeti ne kadar olacak?

Yıl sonuna doğru senin önüne bir hesap koyacaklar ki, feleğini şaşıracaksın.

Bir süre sonra hiçbir şey yapamayacaksın.

Ben çekiliyorum, bu zamlar bana çok ağır geliyor desen bile hiçbir şey değişmeyecek.

Paran yanacak.

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Şu hale bakın siz…

20 yılı aşkın bir süredir iktidardalar ama şu andaki rakamlara göre en az 5 milyon aile konut peşinde koşuyor…

Çarpın aile başını 3 kişiyle, 15 milyon eder.

AKP iktidarı adına muazzam bir eserdir!

Hem de sonu belli olmayan Zihni Sinir ‘porocelerinin' peşine takılarak…

Şimdi vatandaşımızdan beklenen ilk görev belli:

500 lira başvuru parasını kayıt olurken hemen yatırıp bütçe açıklarına parasal yardım sağlamak.

Sonrası Allah kerim!

Sevgili okurlarım, Kraliçe Elizabeth'in görkemli cenaze töreni dün yapıldı…

Dünya üzerindeki devlet ve hükümet başkanlarının pek çoğu törende boy gösterdi.

Bizim dünya liderimizin ne yapacağını, katılıp katılmayacağını doğrusu merak ediyorduk.

Katılmadı!

Bence kendisi açısından en isabetli kararlardan birini vermiş oldu.

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O katılmayınca Türkiye olarak yitirdiğimiz hiçbir şey yok…

Peki katılsaydı ne olurdu?

O kortejde ‘tek başına' kalmış olurdu.

Herhangi bir yabancı dil bilmediği için yanında başka ülkelerin devlet ve hükümet başkanları yer alacak, ancak çaresiz kalan bizim dünya liderimizin onlarla konuşması, ayaküstü kısaca hal hatır sorması bile ne yazık ki mümkün olmayacaktı!

Yanında tercümanları ve korumaları yer almayacak, katılan devlet adamlarına belki kısaca ‘hello, havar yu, gudbay' demek zorunda kalıp üzülecekti.

Törene katılmamakla en isabetli kararı vermiş oldu.

İçtenlikle kutluyorum!

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Ancak dünya liderimiz boş duracak biri değil…

Cenaze töreninden bir gün önce New York'ta idi. Yanındaki ekibi ve kafilesiyle birlikte Central Park denilen meşhur parka gitti, biraz oralarda gezindi.

Ancak Türkiye'ye servis edilecek yeni bir şeyler bulunması gerekiyordu.

Oturmuş sigara içen birine rastladı…

Yanındakilere “Söyleyin şuna da sigarayı bıraksın yaa” dedi.

Bu haber dünkü yandaş medyada büyük yer kapladı.

Amaca ulaşılmıştı!