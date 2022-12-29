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Her şey yalan, her şey belirsiz…

Sevgili okurlarım, sokaktaki vatandaş ne yapacağını, ne diyeceğini bilmiyor ve herkes birbirine soruyor…

Bu gidiş nereye?

İşin ilginç yanı, sorunun asıl muhatabı olanlar buna yanıt veremiyor.

Çıkarcı bir kesim var.

Bu işlerden büyük para kazanmışlar ve kazanmayı sürdürüyorlar. Örneğin iktidarın beslemesi olan beşli çete müteahhitleri mutlu!

“Sen merak etme, işler iyi gidiyor. Bir takım aymazlar memlekette karamsarlık yaymaya çalışsa da bunlara inanma.!

Bir başka kesim daha var ki onların sayısı memleketi soyan beşli çetecilerden çok daha fazla.

“Bu iktidar Müslüman. Dinimize sahip çıkıyor. Bizim oylarımız her zaman Müslümanlara.”

HHH

Şu yaşadığımız kargaşa ve belirsizlik dolu ortama bakın!..

Neyin ne olacağını, ne zaman ve nasıl olacağını iktidar da bilmiyor.

Örnek mi?.. İşte emeklilikte yaşa takılanların durumu. (EYT'liler.)

Milleti sürekli olarak uyuttular ‘Biz bu sorunu çözeceğiz' diye ama çözemiyorlar.

2023'te çözeceklerini iddia etseler bile sonuç açıklandıktan sonra itirazlar yoğunlaşacak, kıyametler kopacak.

Bu konuda 20 yıldan bu yana bir tek adım bile atamadılar.

Şimdi ise çözmeye soyundular!

Milyonlarca EYT'linin kaderi ve geleceği ile oynadılar.

Peki sonuç?

Biz ne kadar biliyorsak iktidar da ancak o kadarını biliyor. Daha doğrusu çözüm bulması mümkün olmuyor.

Peki bu sorunu niçin gündeme taşıdılar?..

Çünkü birkaç ay sonra seçim var. Taşımamış olsalardı en azından birkaç milyon oy yitireceklerdi.

HHH

Belirsizliklere, bilinmezlere bir başka somut örnek İmamoğlu olayı.

Adam çetin ceviz çıktı.

Onu ezemediler, siyasi açıdan yok edemediler.

İçişleri Bakanı ile olan kapışmalarını burada bir kez daha anlatacak değilim ama açıkça söylemek gerekirse Süleyman Soylu'yu ezdi geçti.

Şimdi iktidarın elinde (seçim öncesinde) bir tek koz var:

İmamoğlu'nu görevden uzaklaştırıp önce yerine kayyım atamak, sonraki aşamada ise bir AKP'liyi getirip İstanbul'u yeniden fethetmek!..

HHH

Bunlar 2019 seçiminde aldıkları yenilgiyi bir gün olsun unutmadılar. İçlerine sindirmeleri mümkün olmadı.

Şimdi bütün amaçları İmamoğlu'nu polisiye yöntemlerle görevden alıp yerine kendi partili adamlarından birini getirmek.

Bu çok basit zira yeni başkanı Büyükşehir Belediye Meclisi seçecek ve orada çoğunluk MHP destekli AKP'de.

Oynanan oyunlar artık mide bulandırıcı boyutta.

16 milyonluk İstanbul acaba böyle bir tezgah karşısında sessiz kalır mı, ne yapar?

HHH

Sevgili okurlarım, yukarıda kısaca sıraladıklarıma bir de doğalgaz olayını eklemek gerekiyor.

Bu işin propaganda yöntemleri üzerine basa basa muhteşem (!) çalışıyor zira bu konu hepimizi yakından ilgilendiriyor.

Evler, iş yerleri, fabrikalar, elektrik santralleri ve her yer.

Isınma, sıcak su, sanayi üretimi ve her şey doğalgaza, başka bir deyişle doğalgaz fiyatlarına bağlı.

Bu nesnenin fiyatları şu anda el yakıyor, cep yakıyor.

Önümüz seçim!..

İktidarın bu konuda da propaganda yapması gerekiyordu. Nitekim konuya hemen balıklama dalıp ön aldılar.

HHH

“Karadeniz sondajlarında denizin altında ‘bir trilyon dolarlık' gaz bulduk.”

İnşallah hiç kimse bu haber sonrasında ‘Atma Recep din kardeşiyiz' dememiştir! Böyle bir rezerv Katar, Suudi Arabistan, Rusya dahil dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkenin karasında veya denizinde yok.

Varsayalım bizim trilyon palavrası doğrudur!

İyi de bu gaz bize ne zaman ulaşacak, ocaklarımızda ne zaman yanacak?

Bakan Bey açıkladı, önümüzdeki mart ayında bağlantıları yapılacakmış.

Niçin mart?..

Çünkü seçime çok az bir zaman kalmış olacak.

İktidar bu yeni ‘müjdeye' sarılıp olmayan gaz için bizlerden (geliyor gelmekte olan) yöntemiyle bir kez daha oy isteyecek.

Tam da seçim öncesinde al sana bir hokus pokus daha.

HHH

EYT'liler, İmamoğlu olayı, trilyon dolarlık doğalgaz rezervleri ve daha niceleri…

20 yıldan bu yana medyayı kullanıp yalan söylemekten, propaganda yapmaktan, hukuku kendi çıkarları doğrultusunda çiğnemekten vazgeçmediler…

Şimdi her şey seçime endeksli.

Memleketi sürükledikleri yer işte burası.

Eski masallarda olduğu gibi onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine!