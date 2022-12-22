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İnfazı durdurmayı düşünmedi mi?

Sevgili okurlarım, bu iktidar döneminde bütün güç, devletin bütün yetkileri Cumhurbaşkanı'na verilmiş durumda.

Kullanımına açık olmayan herhangi bir yetki neredeyse yok.

Her alanda keyfine göre takılıyor.

Buna af yetkisi de dahil.

Anayasa 104. maddenin başlığı şöyle:

Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri.

Çok sayıda görev ve yetkisi tek tek sıralanıyor ama içlerinden biri bugünkü yazı konumuz.

“Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak.”

Yani özel af yetkisi.

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Konuyu biraz daha açalım…

Bir suç işlediğiniz iddiasıyla cezaevinde yatıyorsunuz.

Yaşlısınız, hastasınız, şu veya bu nedenle sakat kalmışsınız.

Güçten kuvvetten düşmüşsünüz.

Akıl melekelerinizi de yitirmişsiniz.

O koşullarda cezaevi koğuşlarında size kim bakacak, tedavinizi kim yapacak!

Anayasa'nın ilgili maddesi işte bu olumsuzluğa çözüm getirmeye çalışıyor. Başka bir deyişle açık kapı bırakıyor.

Affedip mahkûmun tahliyesini sağlamak.

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Adına 28 Şubat denilen ve bütünüyle kocaman bir Fetö kumpasından oluşan bu dava sonrasında Türk ordusunun çok sayıda üst rütbeli komutanı yargılandı ve müebbet hapis cezası aldı.

Bunların tamamı Atatürkçü komutanlardı.

En genç olanın yaşı 79 idi.

Bazıları 90'a merdiven dayamıştı.

Her birinin çeşitli hastalıkları zaten vardı.

Bu insanlar içeriye tıkıldı.

Şimdi her biri çeşitli cezaevlerinde, koğuşlarda cezasını tamamlamaya çalışıyor.

Peki bu cezalar ne zaman bitecek, bu insanlar ne zaman tahliye edilecek?

Ölüm dışında hiçbir zaman…

Zira cezaları yıllara bağlı değil, üst limiti yok!

Müebbet (sonsuza kadar) hapis.

Bunu yazmaktan utanç duyuyorum ama bugünkü koşullar ve yasalar değişmediği sürece hepsi günün birinde eller üzerinde, tabutlar içinde tahliye edilmiş olacak!

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Emekli havacı Korgeneral Vural Avar şimdi bu sürecin son kurbanı oldu. Ölümü öncesindeki şu tablo bir ibret belgesidir.

-84 yaşında.

-Demans hastası. Akıl melekeleri ne yazık ki yerinde değil.

-O koşullarda yeterli beslenemiyor, ilaçlarını düzgün alamıyor.

-Koğuşta düşüp kaburgasını kırmış.

28 Şubat sanığı böyle 12 general daha var.

Aileleri ve avukatları ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Hukukla ilgili bütün başvurular yapıldı ama ilgili kurumlardan ses yok!

Onlar onurlu insanlar.

Af peşinde koşmadılar.

Yeniden yargılanabilmek için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundular ama dosyalar orada bekliyor.

Sırada çok sayıda dosya varmış, sıranın gelmesi bekleniyormuş, karar o zaman verilecekmiş.

Vural Paşa'dan sonra sıranın kimde olacağı, kime geleceği hiç belli değil.

Bu süreçte bir şey çok dikkatimi çekti. Ölümün medyaya yansıdığı önceki gün yandaş iktidar medyasında, yandaş internet sitelerinde bu konuda bir tek haber bile yoktu.

Dünkü yandaş gazetelerinde yine yoktu. Sanki hasta ve kocamış bir komutan cezaevinde ölmemiş gibiydi.

Mesleğimiz adına utandık.

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Sevgili okurlarım, şimdi yine gelelim yazımızın baş tarafına…

Anayasa, Cumhurbaşkanı'na bir yetki veriyor.

Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama gibi durumlarda Cumhurbaşkanı, o kimseyi affedebilir.

Elbette bu iş öyle kafadan, ben yaptım oldu yöntemiyle yapılmıyor. Kuralları var…

Mahkum önce tam teşekküllü bir hastaneye, sonrasında Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek, “Cezaevinde yatamaz” raporları düzenlenecek, sonra bu raporlar Adalet Bakanlığı tarafından incelenip Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak ve o da uygun gördüğü takdirde mahkûm tahliye edilecek.

Şimdi ‘İslamcı' geçinen birileri mutlaka diyecektir ki “Senin bu dediğin uzun iştir arkadaş, sayın Cumhurbaşkanı'mızın bunlarla uğraşacak zamanı yoktur. Ölen ölür kalan sağlar bizimdir!”

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Sevgili okurlarım, ben şimdi şunu söylüyorum…

“Recep Tayyip bu konuya keşke bir el atmış olsaydı. Bir talimat verseydi de o yaşlı ve hasta komutanların sağlık durumu konusunda Adalet Bakanlığı bir araştırma yapmış olsaydı…”

Ve Anayasal yetkisini kullanıp yasal işlemleri başlatsa, hiç değilse sağlık durumu iyi olmayanların bir an önce tahliye edilmesini sağlasaydı.

İşte o zaman insancıl bir davranış sergilemiş olur, kendi lehine bir sempati havası yaratmayı başarırdı.

Türkiye'de istisnasız her olayda ve her konuda çözüm O'nun talimatlarıyla olmuyor mu!

Burada açıkça söylemekte sakınca görmüyorum…

Bu talimatı vermediği sürece, o koğuşlardan bundan sonra çıkacak tabutların sorumlusu kendisi olacaktır.

Dualar etsin de, içerideki komutanlara Allah sağlık versin.

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Emin Çölaşan'ın notu: Avar Paşa'nın cenazesi bugün Ankara'da Kocatepe camisinden kaldırılacak.

Acaba bu törende (eski silah arkadaşları) Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı adına gönderilmiş bir çelenk olacak mı!