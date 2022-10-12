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Perşembenin gelişi çarşambadan belli olurmuş!

Sevgili okurlarım, CHP'den istifa eden milletvekili Mehmet Ali Çelebi dün AKP'ye girdi.

Yakın geçmişte bu uyanık arkadaşla ilgili iki yazı yazmıştım.

İlki 10 şubat 2021 tarihli.

Şimdi o yazımı size bir kez daha iletiyorum:

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“CHP'de milletvekili istifaları birbiri ardına sürüp gidiyor.

İstifa bir haktır…

Ve isteyen herkes doğal olarak bu hakkını kullanabilir. Ancak bu işlerin bir de perde arkası, gerçek yüzü vardır ki onu unutmamak gerekir.

CHP'deki bazı istifalara bakıyorum, inanılır gibi değil.

Örneğin eski teğmen Mehmet Ali Çelebi…

Bir sürü soruşturma geçirmiş, tutuklanmış, uzun süre cezaevinde yatmıştı.

İşte bu aşamada Kılıçdaroğlu ve partisi onun elinden tutup sahip çıktılar, milletvekili yaptılar. Bir anlamda kendisini kurtarmış oldular.

Aslında büyük iftiralara uğramış, haksızlık ve hukuksuzluklarla boğuşmuştu.

Her şeyi fazlasıyla hak ediyordu.

Alevi geleneklerine bağlı genç bir subaydı. Başına açılan işlerde bunun da etkili olduğu söylenir.

Cezaevi yıllarında babası oğluna yapılanları kınamak ve karşı koymak için ne çabalar harcamıştı… Ne kadar düzgün, onurlu bir orta direk adamı idi.

Şimdi CHP'den istifa edenlerin arasında Mehmet Ali'nin de yer aldığını görünce, doğrusunu isterseniz üzüldüm.

Hem babası, hem de oğlu adına.

Açık söyleyeyim, belki biraz ağır olacak ama oğlunun yaptığını AKP'ye hizmet olarak gördüm.”

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İkinci yazımın tarihi 9 ağustos 2022…

Yaklaşık iki ay önce. Başlığı ‘Kolay gelsin Çelebi.'

İşte o yazı:

“(Döneklikte) En son örneğimiz CHP'den milletvekili seçilen Mehmet Ali Çelebi…

Helikopter pilotu eski teğmen…

Hiçbir suçu olmadığı halde Ergenekon tezgahına düşürüldü ve uzun süre hapis yattı.

Bir Alevi çocuğu…

Bazı çevreler bu tezgahın nedenini onun Alevi olmasına bağladı.

Sonunda Kılıçdaroğlu devreye girdi ve onu CHP'den milletvekili seçtirdi. Çok doğru bir karardı.

Cezaevinde yattığı sürece Mehmet Ali'nin orta yaşlardaki anasıyla babası gazetede sık sık ziyaretimize gelir, evlatlarına yapılan haksızlıkları ve sergilenen hukuksuzlukları anlatırlardı.

Yandaş medya ise teğmene dümdüz gider ve hakaretler savururdu.

Ancak bizim de elimizden bir şey gelmez, gözleri yaşlı ana babaya herhangi bir yardım eli uzatmamız mümkün olmazdı…

Gün geldi, bizim Mehmet Ali kendisine el uzatan ve bir anlamda hayatını kurtaran Kılıçdaroğlu ile CHP'ye tavır koymaya başladı…

Ve bir gün partisinden istifa edip Muharrem İnce'nin başkanı olduğu Memleket Partisine geçti.

Bir süre sonra oradan da ayrıldı.

Peki bu arkadaş şimdi ne yapıyor?

AKP ile flört ediyor!

Recep Bey ve partisine övgüler düzüyor!

Az bekleyelim…

Her ne kadar inkâr etse de, onu AKP saflarında göreceğimiz günler galiba yaklaşıyor.

Rozetini de yakasına herhalde dünya liderimiz takacaktır!”

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Müneccim falan değilim ama aynen böyle yazmışım…

Perşembenin gelişi çarşambadan belli olurmuş!

Mehmet Ali ‘gereğini ve kendisinden bekleneni' dün yaptı ve AKP'ye geçti.

Hukukun ayaklar altında çiğnendiği Ergenekon kumpasında 41 ay boyunca hapis yatmış ve haksız yere nice çileler çekmişti.

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Hasdal cezaevinde yatıyordu…

Nişanlısı Kezban hanımla evlilik tarihi belirlenmişti. Cezaevinde sade bir evlilik töreni düzenlendi.

Nikah şahidi Kemal Kılıçdaroğlu…

Öteki şahit ise çok ilginç.

Metin Feyzioğlu!

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Mehmet Ali dünkü açıklamasında AKP'ye Recep Tayyip Erdoğan tarafından davet edildiğini ve bundan onur duyduğunu özellikle vurguluyor, şükranlarını sunuyor ve kendisini “Kimsesizlerin kimsesi, Cumhuriyet'in neferi ve Atatürk'ün askeri” olarak tanımlıyordu.

‘Edepsiz' Metin Feyzioğlu ise birkaç gün önce hafif bir döneklik sergileyip Recep Bey'in Lefkoşa Büyükelçisi olmayı başarmıştı!..

Döneklik açısından bakıldığında bu süreçte şimdilik kazancımız (!) bir damatla bir büyükelçi.

Allah beterinden korusun, bundan böyle hiç kimseyi dönek yapmasın.

Amin.

Başka ne demeli böyleleri için, vallahi bilemiyorum ki!