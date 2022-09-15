PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Seçim yatırımı dediğin böyle olur

Sevgili okurlarım, 20 yılı aşkın bir süredir başımızda olan bir iktidar partisi var…

Yolsuzluklar, israf, vurgun ve her türlü hukuksuzluk diz boyunu da aşmış, bel hizasına gelmiş. Hayat pahalılığı dayanılmaz boyutlarda.

Yapılan zamlar her gün birbirini izliyor.

Bütün kesimlerden milyonlarca insanımız öyle böyle değil büyük sıkıntı içerisinde.

Paramız pul olmuş, özellikle akaryakıt, elektrik ve doğalgaz zamları herkesi yerinden zıplatıyor.

Devletin bütçesi artık yama tutmuyor.

★★★

Bizim paralarımızla yandaşlar zengin ediliyor…

Sergilenen pislik ve rezilliklerin hesabını hiç kimse veremiyor.

Geçmiş iktidarlar döneminde herhangi bir yolsuzluk ve hırsızlığın ortaya çıkması ve belgelenmesi durumunda adı geçenler açıklama yapmak, hesap vermek zorunda kalırdı.

Toplum bu konularda duyarlıydı.

Şimdi tık yok!

AKP iktidarının taktiği açık:

“Boş verin onları, istedikleri kadar yazıp konuşsunlar. İşimize gelmediği sürece biz sessiz kalacağız. Bunlarla tartışmaya girmeyin. Yazıp çizerler, konuşurlar ama birkaç gün sonra unuturlar. Konuşursak tartışmalar alevlenir ve yıpranan biz oluruz!..”

★★★

İktidar partisi sandıkta uğrayacağı yenilgiyi örtbas edebilmek için seçim yatırımlarına şimdiden başlamak zorunda kaldı.

Başka çareleri yok zira atı alan Üsküdar'ı geçmek üzere.

Daha geç kalırlarsa milletimizin sandık başında kendilerine iyi bir ders vermesinden korkuyorlar.

★★★

Özellikle son birkaç ay içerisinde konut fiyatlarıyla birlikte kiralar da acayip fırlamıştı.

Buna çare bulamadılar…

Ne yapacaklarını kara kara düşünürken akıllarına cingözce bir fikir geldi.

“Çok büyük bir konut ve arsa kampanyası başlatıp milletin gözünü boyayalım. Çok muhteşem bir seçim yatırımı olur!..”

Ve kampanya anlı şanlı dünya liderimiz tarafından görkemli törenlerle başlatıldı.

Medyanın büyük bir bölümü zaten emirleri altında.

İlk gün televizyonlarda palavralardan oluşan canlı yayınlar, dün ise gazetelerinde kocaman manşetler…

“Yüzyılın ev fırsatı.”

“Bugün başvur, iki yıl sonra taşın ve ödemeye başla.”

“Tarihi fırsat.”

★★★

Dün sıra geldi başvuruları toplamaya…

Gariban vatandaşlarımız kuyruklara girip dilekçe vermeye başladılar.

Dünkü başvuru sayısının 300 bin'e yaklaştığını Bakan bey açıkladı.

Bu demektir ki birkaç gün sonra bir milyona ulaşması mümkündür.

Yapılan propagandalar sonucunda aynı rakam bir süre sonra milyonu da aştığı takdirde iktidar yeniden konuşacaktır:

“İki milyon başvuruyu geçtik, üçe doğru gidiyoruz” gibi lâflar edip milletin beynini yıkamaya devam ederlerse kimse şaşırmasın. İşin varacağı nokta budur…

Ve sonra da, seçim yaklaştıkça insanları en hassas yerinden yakalayacaklar.

Aileleriyle birlikte yüz binlerce insanımız “Aman, o kadar para ödedik, daha da ödemek zorundayız. Oyumuzu bunlara verelim de paramız yanmasın. Seçimde iktidar değişirse karar değişir, proje yarım kalır ve olan bize olur” demeye başlayacaktır.

Hesap açıkça budur.

Başka bir deyişle yıllar sonra oy devşirme nedeniyle başlatmak zorunda kaldıkları projenin özü de budur.

★★★

Evet, yine cingözce propaganda taktikleri uyguluyorlar…

Amaç milleti en duyarlı yerlerinden yakalayıp duyguları gıdıklamak.

İşin içine dar gelirliler, asgari ücretliler, emekliler, engelliler, öğrenciler, ev kadınları, gaziler, şehit aileleri, hepsini yerleştirdiler.

İşportacı gibi!..

Koş vatandaş koş, ne ararsan bu tezgahta. Seç seç al… İstersen konutlardan konut beğen, istersen sana arsa verelim, evini onun üzerine kendin yap.

★★★

İyi de, bu evleri ve arsaları kimler nasıl alacak?

Hangi gelirleriyle?

Dahası var…

Bu konutlar nerede ve hangi arazilerin üzerinde yapılıp satılacak?

Kendi evini yaptırmak isteyene verilecek arsalar nerede? Evet, nerede o arsalar?

Dağ başlarında olmasın!

Bunlar iktidar olalı 20 yılı geçti. Jetonları şimdi mi düştü?

Toplanan paralar hangi yandaş müteahhitlerin cebine hortumlanacak?

Bu ciddiyetsiz proje sonrasında yeni rant alanları mı oluşacak?

★★★

Bana öyle geliyor ki AKP iktidarı bu yeni projeyle birlikte kendi ayağına kurşun sıkmıştır…

Oy uğruna büyük bir kumar oynamıştır.

Dünkü rakamlara göre başvuru sayısı kısa süre sonra bir milyona ulaştığı takdirde (ki ulaşacağı anlaşılıyor) bu yükün altından her babayiğit iktidar kalkamaz.

Hele dağ başlarında yapılacak konutlar ve verilecek arsalar söz konusu olduğunda hayal kırıklığına uğrayan ahali birbirine girer, olanlar bu iktidarı peşinden sürükleyip götürür…

★★★

Ama burada bir gerçeği vurgulamak gerekiyor…

Bu işi seçime kadar fazla aksatmadan sürdürüp paraları ‘başarıyla(!)' toplarlar.

Seçim biraz daha yaklaştığında görkemli törenlerle temeller atılır.

Seçim geçince iş giderek tavsar!

Hele bunlar seçimi kazandığı takdirde vatandaşa tebligatlar yağmaya başlar:

(Örneğin)…

“Yapı maliyetlerindeki artış nedeniyle TOKİ'ye ayda üç bin lira olan taksit borcunuz bundan sonra altı bin lira olarak tahsil edilecektir. Aksi takdirde icraya verileceksiniz.”

Ötesini konut ve arsa bekleyen dar gelirli orta direk müşteriler düşünür!