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Uçaklarımız çürümeye mi terk edildi?

Sevgili okurlarım, iki uçağı yurt dışında ‘esir' olan ve açık arazide aylardan beri bekletilen bir ülke durumuna düştük.

Tahmin etmişsinizdir, yine bizim iki adet ‘Koca Yusuf'tan söz ediyorum.

İktidar partisi savunma ve askeri güç açısından da bir dünya devi olduğumuzu sürekli yineliyor ve bu tezini komşumuz olan ülkelere karşı kullanıyor…

“Bak sonra karışmayız haa…”

“Bir gece ansızın gelebiliriz…”

Vururuz, mahvederiz, yok ederiz!

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Biz bu iki uçağımız için milyonlarca doları niçin ödedik?..

Günün birinde gurbet ellerde, bir yabancı ülkenin havaalanlarında bu duruma düşsünler diye mi?

Bu konuyu ısrarla yazıyorum, bazı soruları burada sık sık soruyorum.

Çok ilginçtir, hiçbir yanıt gelmiyor.

O zaman aklıma başka kuşkular düşüyor ama oralarda neler olup bittiği bilinmediği için daha ötesine değinmek mümkün olmuyor.

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Türkiye Cumhuriyeti için küçültücü ve incitici bir olayın tam da göbeğindeyiz…

Bu konuyu üç gün önce bir kez daha yazmıştım,..

Merak edenler için söyleyeyim, gelen herhangi bir resmi açıklama olmadı.

Olmaması ne yazık ki akla hep olumsuzlukları getiriyor.

Ancak son yazımın hemen ardından gelen bir okur mektubu var ki ciddiye almamak mümkün değil.

İznini almadığım için ismini burada açıklamadığım ‘havacılığa meraklı' okurum şunları yazmış:

“Ukrayna'da mahsur kalan iki adet S400 nakliye uçağımız Kiev'in doğusunda kalan Boryspil havaalanında.

Bu meydan savaş nedeniyle halen kapalı görülüyor. Ne durumda olduğu belirsiz. Kontrolünün kimde olduğu da pek belli değil.

Kiev'in batısında kalan diğer iki havaalanı ise sivil havacılık faaliyetlerine kapalı ama kontrollü bazı uçuşların yapılabildiğini görüyoruz.”

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Okurum daha sonra bizim uçakların durumuna değiniyor:

“Diğer yandan, aylardan beri bu meydanda özellikle ilk haftalarda mecburen kaderine terk edilmiş olan uçakların mevcut olan bu savaş ortamında hâlâ sağlam ve uçabilir durumda kalmış olmalarını beklemek epeyce iyimser olur!

Vurulmamış olsa bile yağmacıların elinden kurtulmaları pek mümkün değil.”

Bunlar çok ciddi uyarılar.

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Okurum anlatmayı sürdürüyor:

“Bu uçaklarımızın orada bakımdan geçirilerek tekrar uçar hale getirilmeleri de hem lojistik, hem de güvenlik nedenleriyle, ne yazık ki en azından şimdilik kolay bir iş değil.

Tabii geriye uçak falan kaldıysa!”

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Varsayalım herhangi bir ülkeyle kapışıp savaşa girmiştik…

Ve Allah korusun o savaşta iki uçağımızı yitirmiş olsaydık…

Türkiye'de haklı olarak kıyamet kopmaz mıydı?

Elimizde bizim havacıların “Koca Yusuf” adını taktığı bu dev nakliye uçaklarımızdan

yüzlercesi, hatta onlarcası bile olduğunu sanmam.

Bunlar bizim ulusal varlığımız.

Savaşa girdimiz takdirde askeri malzemeyi ve araçlarımızı bu nakliye uçakları taşıyacak.

Paraşütçülerimiz düşman üzerine bu uçaklardan atlayacak…

Ve satın almak için milyonlarca dolar ödediğimiz uçakların ikisi şu anda elimizde değil.

Üstelik akıbetleri meçhul!

Bundan sonra ne olacağı da belli değil.

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Evet, Rusya Ukrayna savaşı geçtiğimiz şubat ayında başlamıştı…

Şimdi aradan koskoca yedi ay geçti ama Türk Milleti bu Koca Yusuf'lar konusunda neler olduğunu bilmiyor.

Millete şu veya bu biçimde bilgi verilmiyor.

Önemli gerçekler gizleniyor.

Başımızda bulunan ve memleketi yöneten Saray, Milli Savunma Bakanlığı, iktidar partisi ve hükümet bu konuda tam anlamıyla sessiz.

Böyle bir sessizliğin anlamı nedir?

Biraz düşündüğümüzde gerçekler kafamızda yerine oturuyor:

“Demek ki böylesine önemli bir konuda ters giden bir şeyler var.”

Bütün dünyaya yön veren dünya liderimiz her konuda bol bol konuşuyor, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bile arabuluculuk yapıyor ama, demek ki onun gücü uçaklarımızı şu veya bu biçimde ‘esirlikten' kurtarmaya yetmiyor!

Milli Savunma Bakanlığı derseniz, orası da tepki veremiyor.

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Bu süreçte bazı olumlu ve olumsuz gelişmeler olduysa şunları millete açıklasanıza kardeşim!..

Merak etmeyin, bu savaş koşullarında kimse sizi suçlamaz.

Ama sizin çok kötü bir huyunuz var!

Size göre iyi bir şeyler olduğunda medyanızı kullanıp saatlerce nutuk atarsınız…

Eğer olumsuzsa suspus olup oturursunuz.

Lütfen şu bizim uçaklar için de birkaç kelime söyleyiniz.