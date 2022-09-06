Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Altın gol

Gaziantep tam bir teknik direktör takımı. Antalyaspor'u 5-2 yendikleri maçı izlemiştim. Çabuk ataklarda çok etkili oldular. Sagal süratini kullanabildiğinde savunmaları yıpratır. Maxim tekniğiyle bizim ligin klas oyuncuları içinde yer alıyor. Bunları ben biliyorum. Herhalde Okan Buruk ve ekibi hepimizden daha iyi biliyor. Ama Sagal golü attı. Geriye düşmek moral bozar. Bu durumu Yunus engelledi. Onun çabası ile Gomis, fırsatı iyi değerlendirdi. Gol sonrası acelecilik olarak değerlendireceğim bir Galatasaray baskısı başladı.

Sacha Boey'in topunun direkten dönmesi, ev sahibi adına tam bir şanssızlıktı. Abdülkerim vakasına gelince… Tecrübeli stoperler bu kadar çabuk kart görmemeli. Hele ikinci sarı kartı asla. Takımı yalnız bırakmak kabul edilemez. Ben Okan Buruk'un kulübede daha sakin kalmasını beklerdim. Hemen imparator olunmaz!

10 kişi kalmasına rağmen uzun süre baskılı ve iyi bir oyun izledik Galatasaray'dan. Gaziantep resmen kapandı ve Mertens penaltıyı aldı.

Bu penaltıları atacaksın. Günay, Gomis'e izin vermedi. Gomis'in toplamda kaçırdığı beşinci penaltı oldu dün gece. Artık atmamalı bence. Gaziantep, çekingen futbolunun bedelini Seferovic'i durduramayarak ödedi. Böyle kazanılan maçlar büyük moral getirir.