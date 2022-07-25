Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Beşiktaş’ın seyir defteri

Önce Rıdvan diyelim. Gitmesine, kendi adına çok sevindim. Mutlaka daha fazla gelişecek. Old Firm olarak adlandırılan Celtic maçlarında da forma giyecek olması, bir futbolcu için büyük şans… Rangers-Celtic maçları, dünyanın sayılı derbilerindendir.

Gelelim takıma… Hazırlık maçları ölçü değildir, ama bazı gerçekler hafızaya yerleşir. Üçlü savunma anlayışında Domain Saiss ne yapacak? Onun performansı sistem için çok belirleyici olacak sanki… Sol kanat savunma, bence büyük problem… Net çok iyi transfer gerekiyor oraya. Ersin, kendine fazla güveniyor. Kulübeye giderse şaşırmam. Salih, hazırlık kampının başarılı ismi… Onun meselesi devamlılık. Orta alan, bana kırılgan geliyor. İki yönlü mimar bir oyuncu şart gibi… Necip'i savunmada denemek, vakit kaybı. Niyeti hep iyi, ama kapasitesi belli. Ghezzal, en etkili olduğu bölgede oynamalı. Başka arayışlardan fayda gelmez. Weghorst ve Muleka faydalı olacaklar, buna eminim. Gedson, en iyi transfer bu kesin. Fakat gerçek olan şu bence… Usta oyuncu transferleri gerekiyor.