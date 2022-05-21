Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Bomboş bir sezondu

NURİ Şahin futbolumuz için çok değerli bir teknik adam. Futbolculuk kariyeri müthiş. Dortmund, Real Madrid ve Liverpool gibi devlerde forma giymek çok büyük iş. Antalya'da teknik adamlığa geçtikten sonra çok başarılı oldu. Futbolun bilim tarafına çok önem veriyor. Maça çıkarken 58 puanı vardı Antalyaspor'un. Nuri Şahin ile projelerine devam ederlerse büyük başarılara imza atmaları hayal olmaz.

SEZONUN son maçlarında vitesler fazla yükselmez. Her şeye rağmen oyuncular iyi performans göstermek isterler. İlk yarıda daha iyi olan ev sahibiydi. Wright'ın getirdiği topa Ndao dokundu. VAR'a göre topun tamamı çizgiyi geçmemişti. Acilen çizgi teknoloji uyarı sisteminin gelmesi gerekiyor. Böylece herkes rahat eder.

GALATASARAY'DA mimar oyuncu yok. Herhalde alacaklar. İşin aslı, göreve gelecek yeni yönetimin transferde bir gram bile hata yapma kredisi bulunmuyor. Mesela Gomis ile gelecek sezon bitmez.

İKİNCİ yarının büyük bölümünde top Galatasaray'da kaldı. Net pozisyon derseniz, pek oluşamadı. Kerem'in hazırladığı pozisyonda Mohamed için golü atmak hiç zor olmadı. Gol öncesi Veysel yerde kaldı. Faul var mıydı? Tartışılır.

ELM Sokağı Kâbusu diye eskinin kült korku filmini örnek göstereceğim Galatasaray için. Korku ve kâbus dolu bir sezon geride kaldı.