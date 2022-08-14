Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Cimbom’a erken uyarı

Dün gece Ali Sami Yen'de tribünler doluydu. Geçen hafta kazanmış, lige moralli başlamıştı Galatasaray. Bir de yeni transferler vardı manşetleri sarsan, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alan…

Seyirci haklı olarak kendini Mertens ve Torreira izlemeye hazırlamıştı ama onlar yedekti. Kazanan takım bozulmaz prensibini uygulamıştı Okan Buruk. Belki fizik olarak biraz gerideydiler. Bunu en iyi hoca bilir tabii.

Yunus ve Kerem'in kanadını ilk devre iyi kontrol etti Giresunspor. Emre markajda kayboldu. Midtsjö mücadele etti ama oyuna etki edemedi. Oliveira'nın direkten dönen topu ilk devrenin en büyük heyecanıydı.

İkinci yarıda Okan Buruk çift santrfora geçti. Gomis oyuna girdi. Çift santrforların üretici olması için orta sahadaki mekanizmanın ve kanat organizasyonlarının çok iyi olması lazım. Çarklar dönmezse oyun sıkışır.

Ev sahibi takımların kendi evinde oynadığı maçlarda tempoyu üst seviyeye taşımaları gerekir. Tam tersine, son 15 dakikada durgunlaşma yaşadı Galatasaray… Böyle anlar çok tehlikelidir.

Abdülkerim evlere şenlik öyle bir pas hatası yaptı ki, top Sainz'in ayağına geldi ve o da bu asisti affetmedi. Yeni transferler oyuna girdiler, ama süre lazım alışmaları için… Bu belli oldu. Bu oyun size, gün batımından şafağa gol getiremez ve kaybedersiniz…