Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Forma kutsaldır

Thierry Henry çok büyük futbolcuydu. Geçenlerde futbolda profesyonellikle ilgili bir anısını okudum. Barcelona’da oynadığı üç yılda 35 gol atmıştı. Henry gol attığı lig maçının devre arasında Guardiola tarafından herkesin içinde nasıl eleştirildiğini anlatıyordu ilginç anısında. “Beş gün boyunca kanat bölgesine yakın oynadım antrenmanlarda. İçeri girmeden çok çabuk oyun kurmam gerekiyordu. Benim görevim buydu. Ters kanatta kendi inisiyatifimi kullanıp gol attım. Bütün taktiğin tam tersini yapmıştım. Guardiola bana herkesin içinde Barcelona'nın bir sistem takımı olduğunu ve gençlerin bizim gibi yıldızları örnek alarak bu formayı giydiklerini sert bir şekilde anlattı. ‘Bir daha seni oynatmam' dedi. Önce çok kızdım. Sonra sakin kafayla düşününce ona hak verdim. Çalıştığımız sisteme uymayarak ona saygısızlık yapmıştım.” Henry'nin anısı böyle.

Gelelim Beşiktaş'ın gencecik Serdar Saatçı'sına. 2014 yılından bugüne Beşiktaş kulübünün içinde yer alan bu kardeşimiz bence yanlış yaptı. O, sadece Valerien İsmael'e tavır koymadı. Ondan daha küçük arkadaşlarını şaşırttı ve üzdü. Sevgili kardeşim sen Vida değilsin, Serdar'sın. Onun gibi Dünya Kupası finali ve büyük maçlarda oynamak için önünde uzun yıllar var. Yalnız böyle gidersen bu kulübün yazılı olmayan ama her Beşiktaşlının bildiği ilkeler çerçevesinde işin zora girer ve o formayı bir daha göremezsin. Başarılar kardeşim.