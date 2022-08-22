Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Galibiyet güzel, transfer şart…

DİREKLER arasında topun yolculuğunu yaşadık stadyumda. Top istemedi diye bir muhabbet vardır futbol konuşurken. Bunların hepsini maç başında yaşadı Beşiktaş.

ATAMAYANA atarlar deyimini düşündüm direkten dönen toplardan sonra. Weghorst buna izin vermedi. Rosier'in gol pası iyiydi. N'Koudou'nun golünde ise kendimi Premier Lig maçı seyreder gibi hissettim. N'Koudou'nun Rosier'e attığı uzun pas, sonra yaptığı çabuk koşu, Rosier'in yine çok akıllı ve hızlı oynaması ve N'Koudou'nun Salih'in pasına nefis vurduğu an futbol adına çok güzeldi.

İKİNCİ yarının başında sistem çalışmaya devam etti. Muleka, fırsatçılığını gösterdi. Defansta duran topları karşılamada problem devam ediyor. Diagne affetmedi. Necip'e çok saygı duyuyorum yılların emeğinden dolayı. Ama onun yeri savunmanın ortası değil. N'Koudou ve Masuaku'nun olduğu kanat F-16'lar gibiydi. Salih temposu biraz düşene kadar mükemmeldi.

75. dakikadan sonra takımın geriye yaslanması ilerideki maçlarda arıza çıkartabilir. Tekrar ısrarla yazıyorum. Orta alana mimar oyuncu şart. Gedson ve Kartal'ın Rosier'e attırdığı kapanış golü güzeldi.