Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Galibiyete alıştık

TÜRK futbol tarihinin acı yenilgilerinden birini almıştık 22 Ekim 1972'de. 2-0 kaybetmiştik. Büyük bir başarıydı Lüksemburg için bu galibiyet. Rakibimiz aslında çok gol yiyen, kolay yenilen bir takımdı geçmiş dönemlerde… Şimdi toparlanmak istiyorlar, bu belli. Daha önce oynadığımız iki rakibe göre daha organize bir takım.

BİZ, uzun süre iyi pres yaptık, rakibin pas kanalları devre dışı kaldı. Halil ve Doğukan, net pozisyonları değerlendiremedi. Kazandığımız net penaltıyı Hakan klas kullandı.

İKİNCİ yarının başında Serdar Dursun golü atsa işi çok daha erken bitirecektik. İlerleyen dakikalarda oyunu yavaşlatmak istedik. Şunu eklemeliyim; kontrollü oyunu henüz beceremiyoruz. Özellikle savunmadan çıkarken basit top kayıpları yaptık.

FERDİ oynadığı sürede elinden geleni yaptı. Çok iyi değildi. İkinci yarının başında golü kaçıran Serdar, bulduğu ikinci fırsatta affetmedi, şık bir gol attı.

İYİCE anlaşıldı, C klasmanından çok çabuk kurtulacağız. Bizim yerimiz zaten burası değildi. Umarım aynı hataları bir daha tekrarlamayız.