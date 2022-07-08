Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Jesus bekliyor

Fenerbahçe, bu sezona yine büyük hedeflerle başladı. Dinamo Kiev maçı yaklaşıyor. Sonrası Süper Lig ve özlenen şampiyonluğun kazanılması. Yine başarısızlık olursa, taraftar artık yönetime tamamen sırtını döner.

Sezon başı hazırlıkları ve maçları, bizim medyada balayı olarak gösterilir kamuoyuna… Her şey harikadır ve durmadan umut pompalanır. Jorge Jesus, Ali Koç yönetiminin yedinci teknik direktörü ve bence en iyisi. Takımın kadro iskeleti, ilk kez bu kadar net. Bu, Jesus için önemli avantaj.

Yönetim, Mesut Özil transferinin getirdiği hayal kırıklığını unutmadı. Bu yüzden, transfer konusunda çok seçici davranıyor. Çok normal.

Yeni transfer Lincoln Henrique, olgunluk dönemini yaşıyor. Hazırlık maçlarındaki performansını beğendim. Bruma'yı biliyoruz. Şu an süper değil. Takıma uyumu için süre lazım. Gördüğüm şu: Bir anda çok şey yapmak istiyor, sabırlı olması lazım.

Jesus, 4-4-2 deniyor. Bu oyun modelinde 2 santrforun delici, kafa toplarına hâkim ve oyun kurma yeteneklerinin iyi olması lazım. Bu sistemin olmazsa olmazı, hücum ve savunma kanat oyuncularının makine gibi çalışması. Bu yüzden, işi bilen oyuncuları bulması lazım Jesus.

Takımın pres yapma iştahı bence iyi. Pres sonucu kapılan topların olumlu kullanımı ise şu an için çok olumlu değil.

Jesus transfer bekliyor. Ferdi ve Samuel ile koca sezon geçmez. Onların bölgesinde kurt oyunculara kesinlikle ihtiyaç var. Serdar Dursun, geçen sene iyi işler yaptı. Buna eminim, o bölgeye mutlaka çok üst düzey bir santrfor istiyor Jesus. Fenerbahçe, maç kazandıracak oyuncular transfer etmeli artık. Unutulmamalı ki, şampiyonluk seri galibiyetlerle gelir!