Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Jesus’un kusursuz makinesi

Efsane boksörlerden Mike Tyson ringde iyi olduğu zamanlarda 15 rauntluk maçları genellikle ikinci rauntta rakiplerini dümdüz ederek rahatlıkla kazanırdı. Dün akşamki maçın ilk 25 dakikası Tyson'ın şov yaptığı maçların çimlere yansımış hali gibiydi. Fenerbahçe, Alanyaspor'u bu zaman diliminde bitirdi. Rossi ve G.Henrique golleri erkenden attılar. Pedro'nun penaltısını Runnarson kurtardı. Alanyaspor için moral anı olabilirdi bu kısa süreç fakat Crespo nefis bir gol attı ve kaçan penaltı unutuldu.

Ben Jesus'un kadro değişikliklerini savunanlardanım. Bunu her teknik adam beceremez. Bütün kadroyu hazır tutabilmesi çok önemli iş. Neredeyse iki günde bir maç oynanıyor.

Oturmuş 11'lerin değil, tüm kadronun her zaman hazır olması gerekiyor. Gelelim 10 numaralı formanın sahibi Arda Güler'e. Bu numarayı giyen oyuncu özeldir. Maç 3-0 devam ediyor. Ortada stres kalmamış. Çocuk hâlâ kulübede… Böyle olmaz bence. Kendisi son 10 dakikada oyuna girecek bir oyuncu değil. Bunu ısrarla söylüyorum. Arda konusunda fikrim böyle ama Jesus da kusursuz bir makine geliştirmeye çalışıyor, onu da anlamak lazım.

Valencia, skoru 4-0'a getirirken Fenerbahçe antrenman maçına döndürmüştü havayı. İrfan Can, Fenerbahçe'nin gol şovunu devam ettirdi ve durumu 5-0 yaptı. Fenerbahçe dün akşam kusursuzdu.