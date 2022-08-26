Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kadıköy’de keyifli gece

Bazı maçlar vardır. İlk maçı kaybeden rakipler, rövanşta kaybedecek bir şeyim yok, ya hep ya hiç mantığıyla sahaya çıkarlar. Buna izin vermedi Fenerbahçe. Hemen de öne geçti. İsmail'in şut denemesinde top savunmaya çarpıp kaleci Früchtl'ü bitirdi. Kanatları iyi kullanan, rakip yarı sahada baskıyı hatasız uygulayan Fenerbahçe, İrfan Can'la 2-0 öne geçti. Fark daha fazla olabilirdi.

Yalnız futbol hatalar oyunu. İhmale gelmiyor. Bilinç altında hiç rahatlamayacaksın. Martins kafayı rahat vurdu. Uyursan gol yersin! İkinci yarının büyük bölümünde oyun 0-0 gidiyormuş gibi konsantrasyonunu kaybetmeyen Fenerbahçe, rakibine zor anlar yaşatmaya devam etti. Osayi ve Alioski dün gece çok iyiydi. İrfan Can'ın golünde sanat ön plana çıktı. Jesus'un parolası; güzel oyun. Böyle iyi oynarsan, tribünler hep dolar!

Mert Hakan futbolu çok özlemiş. Nefis bir gol attı. Fenerbahçe, A.Wien'i öyle bir sarstı ki, hakem maçı erken bitirse hemen kabul edip soyunma odasına giderlerdi sanki.

Bu oyun anlayışıyla Fenerbahçe'yi iyi günler bekliyor.