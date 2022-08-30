Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kartallar yüksek uçar

Merkez santrforlar genelde kendilerini fazla yıpratmak istemezler. Onlar için oyun içi servis ve konfor, sahneye kaliteli çıkmalarını sağlar. Weghorst her teknik direktörün kadrosunda listeye ilk yazacağı isim olur bizim ligimizde.

Pres, ikili mücadele, sonuna kadar pozisyon kovalama ve asist yeteneği mükemmel seviyede. Muleka'ya attırdığı golde verdiği pas, Hollanda futbolunun üst düzey tekniğini anımsattı bizlere. Weghorst'un attığı kafa golü de çıkmazdı. Muleka rakip savunmalar için büyük tehlike. Bunu dün akşam yine kanıtladı.

Dele Alli özellikle ilk yarıda klas dokunuşlar yaptı. Onun yeri ayrı. Her an büyük işler yapabilir. Takım olarak oyunu yavaşlatmayan ve topun kendisinde kalmasını isteyen bir Beşiktaş izledik çoğu zaman.

Beşiktaş farkı artırmak için arayışlarını maç sonuna kadar sürdürdü. Bu önemli. Valerien İsmael bunu oyuncularına aşılamayı başarmış. Beşiktaş dün geceki oyunuyla zirve iddiasını gösterdi.

Sivasspor adına tek güzel şey, Saba'nın nefis golüydü.