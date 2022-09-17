Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kazanan daima haklıdır

MAÇ başlamadan hemen önce Galatasaray'ın kadrosuna baktım. Gomis ve Boey ile başlayacaktı Okan Buruk. Formda olan bu iki ismi yedeğe çekmek olmaz dedim kendi kendime. İcardi ve sakatlıktan yeni çıkan Dubois çok kısa zamanda şans bulacaklar buna eminim. İyi olan oyuncu sahaya çıkar ve oynar.

KONYASPOR yine iyi kapanacak mı sorusu çok çabuk yanıt buldu. Boey hazırladı, Oliveira attı. Konyaspor'un gol yememe başarısı anılarda kalmıştı. Maça 1-0 galip başlayan Galatasaray golden sonra durdu. Bunu anlayamadım.

ÇEKIÇI'NİN nefis golünü Muslera uçarak daha da güzelleştirdi. Çabuk atak uzmanı Konyaspor, Hadziahmetovic'in şutu direkten dönmese büyük avantaj yakalayacaktı. Çekiçi'nin direkten dönen topunda da şans yine Galatasaray'dan yanaydı.

YERLEŞİK savunmaya hücum edilirken, geçişlerde başarılı olmak lazım. Konyaspor, bu düşünceye uzun süre izin vermedi. Bu yüzden Galatasaray hücum organizasyonunda zorlandı.

MERTENS dün iyi değildi. Yusuf ve İcardi ikinci yarı başlarken oyuna girseler daha etkili olabilirler miydi?

DİKİNE pas ve dikine koşularla rakip savunmayı yıpratabilirsiniz. Ev sahibi bunu da pek başaramadı.

DUBOIS usta oyuncu… Pozisyonu

hazırladı, İcardi baskı yaptı, Calvo kendi kalesine attı.

SON dakikalar gergin geçti. Sehic kırmızı gördü. Galatasaray zor da olsa kazandı.